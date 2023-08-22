Не так страшен искусственный интеллект

Генеративный искусственный интеллект (ИИ) в первую очередь угрожает офисным работникам, констатирует доклад «Генеративный ИИ и рабочие места», опубликованный вчера Международной организацией труда (МОТ). Эта технология может полностью заменить выполнение более 25% задач и частично — более 50%. В других профессиональных категориях, и особенно среди руководителей, профессионалов и технических специалистов, только небольшая часть задач считается подверженной высокому риску. Вообще же большинство рабочих мест лишь частично могут быть автоматизированы, и с большей вероятностью они будут дополнены, а не заменены новейшей волной генеративного ИИ, отмечают в МОТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наибольшее влияние генеративный ИИ оказывает на офисную работу — почти четверть задач в ней считаются высоко подверженными воздействию распространения ИИ, а более половины — подверженными на среднем уровне, говорится в исследовании МОТ. При этом в других областях, особенно среди руководителей, профессионалов и технических специалистов, в зоне высокого «риска» применимости новой технологии оказывается только небольшая часть задач, со средней вероятностью может быть автоматизирована лишь четверть их работы.

По данным исследования, большинство рабочих мест и отраслей могут быть автоматизированы за счет нынешних технологий ИИ лишь частично. С наибольшей вероятностью функционал таких работников будет дополнен, а не заменен при распространении новейшей волны генеративного ИИ, наиболее известным примером которой является ChatGPT.

При этом даже в развитых странах с высоким уровнем дохода «риск» автоматизации затрагивает лишь 5,5% от общей занятости, в бедных же странах под него попадает только около 0,4% рабочих мест.

«Хотя невозможно предсказать, как дальше будет развиваться генеративный ИИ, текущие возможности и будущий потенциал этой технологии занимают центральное место в дискуссиях о ее влиянии на рабочие места»,— говорится в докладе организации. Выводы исследования МОТ частично согласуются с выводами исследования экономистов американского банка Goldman Sachs (GS), посвященного возможным последствиям распространения генеративного ИИ для экономик и рынков труда развитых стран и всего мира (см. подробнее «Ъ-Online» от 28 марта). По мнению GS, наибольшие риски генеративный ИИ представляет для офисных сотрудников на административных должностях, а также для сотрудников юридической сферы. Авторы доклада, впрочем, полагают, что в США и Европе влияние ИИ ощутит на себе около 63% всей рабочей силы. Остальные 30% сотрудников, занятые в основном физическим трудом или работающие вне офисов, вряд ли смогут почувствовать на себе эту технологию, хотя некоторые аспекты и их работы могут быть автоматизированы.

Отметим, что касается ситуации в РФ, то, по данным препринта работы двух основных исследователей рынка труда в Высшей школе экономики, только 11% российских сотрудников могут потерять свои рабочие места из-за автоматизации. Низкий риск широкого замещения рабочих рук роботами обусловлен тем, что большинство российских профессий сфокусированы на решении нерутинных задач, которые сложно автоматизировать. Относительно значимый риск потери работы существует только для офисных служащих, а также занятых в обрабатывающей промышленности и на транспорте, отмечали ученые (см. «Ъ» от 27 июня 2022 года).

Венера Петрова