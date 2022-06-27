Автоматизация не без труда

Только 11% российских сотрудников могут потерять свои рабочие места из-за автоматизации, следует из препринта работы двух основных исследователей рынка труда в Высшей школе экономики. Низкий риск широкого замещения рабочих рук роботами обусловлен тем, что большинство российских профессий сфокусированы на решении нерутинных задач, которые сложно автоматизировать. Относительно значимый риск потери работы существует только для офисных служащих, а также занятых в обрабатывающей промышленности и на транспорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рассчитывать на скорое наступление времени, когда вкалывают роботы, а счастлив человек, россиянам в ближайшее время, согласно исследованию ВШЭ, не приходится

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Рассчитывать на скорое наступление времени, когда вкалывают роботы, а счастлив человек, россиянам в ближайшее время, согласно исследованию ВШЭ, не приходится

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вероятность массовой автоматизации рабочих мест и сокращения занятости вследствие этого в России невелика, следует из препринта работы «Рутинность и риски автоматизации на российском рынке труда» за авторством главы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимира Гимпельсона и его заместителя Ростислава Капелюшникова. Основным источником эмпирических данных для работы стало «Обследование рабочей силы» (ОРС) Росстата за 2019 год.

Как отмечают авторы, по мере распространения в мире информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) стало появляться все больше прогнозов значительного сокращения числа рабочих мест из-за замены людей (в первую очередь неквалифицированного труда) машинами или искусственным интеллектом при одновременном росте спроса на работников с высокой квалификацией — их труд не является субститутом автоматизации, а, напротив, комплементарен ей. Так, несколько лет назад эксперты Глобального института McKinsey рассчитали, что к 2030 году компании по всему миру заменят роботами около 400 млн человек, или 14% всей мировой рабочей силы (см. “Ъ” от 29 декабря 2017 года). Чтобы оценить реалистичность такого прогноза для российского рынка труда, авторы с помощью индекса рутинности (может принимать значения от минус 1, если профессия не требует выполнения никаких рутинных задач, до плюс 1, если профессия требует выполнения только рутинных задач) проанализировали характер занятости в РФ с точки зрения возможностей автоматизации решения работниками когнитивных, физических или интерактивных задач — и выяснили, что практически у всех профессиональных групп нерутинные задачи преобладают над рутинными.

Самые низкие значения интегрального индекса рутинности ожидаемо демонстрируют задачи руководителей и специалистов высшего уровня квалификации (около минус 0,9) — что означает практически нулевые перспективы автоматизации их работы. Максимален же риск компьютеризации/автоматизации для офисных служащих (индекс рутинности близок к плюс 0,7). Также риск «роботизации» сравнительно высок для квалифицированных и полуквалифицированных рабочих, а также для «средних» специалистов. При этом в целом среди пула профессий, существующих на российском рынке труда, у 74% доля рутинных задач не дотягивает даже до 50% и лишь у 17% — от 70% и выше.

По оценкам прогнозистов, вероятность исчезновения профессий из-за автоматизации низка, если доля рутинных операций ниже 30%, средняя — если в диапазоне от 30 до 70% и высокая, если она равна или больше 70%. В отраслевом разрезе, по результатам исследования ВШЭ, интегральный индекс рутинности достигает максимума в обрабатывающей промышленности и на транспорте, а минимален — в образовании и финансах. Таким образом, риск вытеснения человеческого труда машинами оказывается низким для 56% российских работников, средним для 33% и высоким только для 11%.

Это обозначает принципиально новую перспективу для российского рынка труда, который наряду с другими национальными рынками развитых стран ранее оценивался как имеющий высокий потенциал автоматизации. Например, McKinsey & Co в 2017 году поставили РФ на пятое место по этому показателю в мире — выше Великобритании, Германии и Франции, оценив потенциал автоматизации в 35 млн рабочих мест, что может привести к увольнению почти половины всех занятых (71 млн человек) (см. “Ъ” от 5 декабря 2017 года). Тезис о том, что разразившаяся в 2020 году пандемия коронавируса существенно ускорит этот процесс, видимо, также имеет под собой мало оснований — по расчетам авторов Высшей школы экономики, доля рутинных задач на российском рынке труда является не только не очень существенной, но и стабильной с 2000 года.

Анастасия Мануйлова