Беспилотник на миллионы

Власти назвали предварительную оценку стоимости восстановления курского железнодорожного вокзала, в который в ночь на воскресенье врезался украинский беспилотник. От удара легкие ранения получили пять человек, были повреждены крыша и фасад исторического здания. Чиновники назвали произошедшее «бессмысленным террористическим актом» и ударом по общей памяти героев Великой Отечественной войны. Стоимость восстановления здания оценивается в 104 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Украинский БПЛА повредил один из самых известных памятников архитектуры Курска

Фото: пресс-служба правительства Курской области, Коммерсантъ Украинский БПЛА повредил один из самых известных памятников архитектуры Курска

Фото: пресс-служба правительства Курской области, Коммерсантъ

В ночь на 20 августа украинский беспилотник врезался в крышу железнодорожного вокзала в Курске, расположенного в северо-восточной части города в 3 км от аэропорта. На крыше здания начался пожар. Почти в 4 часа утра губернатор Роман Старовойт сообщил, что пять человек получили легкие ранения от осколков выбитых стекол. К тому моменту вспыхнувший на крыше огонь потушили.

К 8 утра оперативные службы устранили основные последствия атаки беспилотника. Больше всего пострадали крыша, фасад и первая платформа. Взрывная волна обрушила часть отделки потолка и выбила стекла в зале ожидания, усеяв пол осколками. Разрушения есть также в пешеходном тоннеле. Губернатор в воскресенье заявил о начале ремонтных работ: «Поручил организовать всю необходимую помощь по устранению последствий удара, будут задействованы все нужные силы и средства. Прямо сейчас волонтеры работают на территории вокзала и помогают пассажирам при посадке на поезда». Людей тогда пропускали в поезда без входа в вокзал, а посадка велась только со второй и третьей платформ. В 13 часов того же дня пресс-служба Московской железной дороги сообщила, что вокзал Курска работает в штатном режиме.

Городской железнодорожный вокзал является одним из главных местных памятников истории и архитектуры. Его строили в период 1947-1952 годов взамен разрушенного во время Великой Отечественной войны здания. Вокзал включен в реестр объектов культурного наследия. Автор проекта — ленинградский архитектор Игорь Явейн. На момент атаки беспилотника внутри здания находились 50 пассажиров. По словам губернатора, людей оперативно эвакуировали. Двое из пяти пострадавших от осколков отказались от медицинской помощи, а троих отпустили домой после осмотра в областной больнице. Среди раненых оказалась сотрудница вокзала — диктор, которая объявляет о прибытии поездов.

Заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Мухарбек Озиев рассказал местным журналистам, что после атаки все пригородные поезда шли по графику, а пассажиры не испытывали неудобств: «Я не думаю, что враг достиг большого ущерба. Люди все понимают. Я хочу поблагодарить пассажиров, они относятся с пониманием. Я думаю, мы все это переживем достойно» (цитата по ТРК «Сейм»).

На оперативном совещании в правительстве региона в понедельник заместитель губернатора Алексей Дедов рассказал о стоимости восстановления вокзала. «Аварийно-спасательная служба сов­местно с представителями подрядной организации, имеющей лицензию для работы на объектах культурного наследия, продолжают демонтаж опасных конструкций на высоте. Эту работу завершат на этой неделе. Сегодня руководство железной дороги определит подрядчика для восстановительных работ. По предварительным расчетам, сумма затрат на восстановление составит порядка 104 млн руб.»,— пояснил чиновник.

В Министерстве иностранных дел РФ назвали атаку на железнодорожный вокзал в Курске «бессмысленным террористическим актом». «Целясь в объект сугубо гражданской инфраструктуры, в мирных жителей Курска, украинские националисты в прямом смысле слова нанесли удар по нашей общей истории, по памяти героев Великой Отечественной войны»,— сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, произошедшее делает задачу денацификации и демилитаризации Украины «абсолютным приоритетом российской внешней политики».

Помимо удара по вокзалу украинский беспилотник утром в воскресенье сбросил бомбу на электрическую подстанцию в городе Суджа, расположенном у границы с Сумской областью Украины, в 90 км от Курска. Из-за этого в двух районах региона без света остались более 5,5 тыс. человек. К 14 часам электроснабжение восстановили. Также в выходные и в первый рабочий день недели беспилотники активно атаковали соседнюю с Курской Белгородскую область.

В Белгородском районе в воскресенье были сбиты три беспилотника самолетного типа, а в Валуйском с БПЛА было сброшено пять осколочных гранатометных снарядов. Пострадавших и разрушений не было. В понедельник в грайворонском селе Новостроевка-Вторая сброшенный с беспилотника боеприпас повредил легковой автомобиль, а в селе Никольское под Белгородом осколки сбитого БПЛА испортили фасады и оконные остекления в трех частных домовладениях. В конце дня система противовоздушной обороны сбила беспилотник в шебекинском селе Безлюдовка, пострадавших и разрушений там не было.

Вчера вечером во время прямого эфира в соцсетях белгородский губернатор Вячеслав Гладков опроверг информацию о возможном увеличении обстрелов и наступлении ДРГ: «Ничего нового не происходит. Задача наших врагов — допустить панику, сделать так, чтобы все покинули свои дома».

Сергей Толмачев