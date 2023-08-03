Привет, оружие!

В приграничных с Украиной регионах Черноземья ополченцам начали выдавать оружие. Вчера добровольцы народных дружин Белгородской и Курской областей получили первые карабины. Всего власти двух регионов рассчитывают приобрести для ополченцев 700 единиц оружия. В Кремле считают, что вооружение добровольцев — необходимая мера на фоне непрекращающихся атак со стороны Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пока лишь самым опытным членам теробороны в Черноземье выдают оружие

Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области Пока лишь самым опытным членам теробороны в Черноземье выдают оружие

Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области

Вчера, 2 августа, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков торжественно вручил бойцам добровольной территориальной самообороны стрелковое оружие. Охотничьи карабины и противодроновые ружья получили наиболее подготовленные участники, прошедшие специальную подготовку и имеющие опыт стрельбы.

«Мы подошли к тому, что решаем в рамках действующего законодательства вопросы обеспечения оружием нашей самообороны. Ситуация продолжает быть сложной»,— сказал господин Гладков. Белгородская область подвергается ежедневным обстрелам и атакам с беспилотников, также регион пережил вторжение на свою территорию диверсионных групп.

В Белгородской области действует сводный оперативный отряд содействия правопорядку. В него входят восемь батальонов самообороны: «Преображенский», «Бастион», «Стрелецкий», «Регион-31», «Вымпел», «Рубеж-31», «Кобра» и «Сталь». Всего в них, по данным на июль этого года, состоят 2902 человека. Оперативный отряд вместе с правоохранительными органами занимается охраной населенных пунктов и объектов жизнеобеспечения, участвует в поисках нарушителей границы.

Все бойцы проходят тренировки по самообороне в военно-полевых городках. Всего на закупку обмундирования, оборудования и спецтехники для отряда было потрачено более 400 млн руб.

Как рассказывал референт губернатора Белгородской области Олег Мантулин, руководители самообороны получили восемь автомобилей «УАЗ-Патриот» и 32 УАЗ-3309, а для всех ополченцев закуплены 2271 комплект зимней одежды и 2519 комплектов демисезонной формы, 2239 бронежилетов, 2500 рюкзаков и столько же спальных мешков. Для самообороны приобрели также 326 тепловизоров, 207 дальномеров, 181 квадрокоптер, 181 планшет, 206 биноклей, 32 металлоискателя, а также 479 цифровых и 2037 аналоговых радиостанций. Планировалось, что отряды получат 400 единиц оружия.

О необходимости вооружения отрядов самообороны Вячеслав Гладков говорил в начале июля. Тогда он не исключал, что региональному руководству потребуется инициировать внесение поправок в действующее законодательство. По его словам, бойцы теробороны должны иметь возможность «дать отпор врагу профессионально, а не любительски». Незадолго до этого в регионе было организовано казенное учреждение «Охотнадзор», чьим основным видом деятельности являются охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях.

Местные СМИ связали появление этой организации с поправками в закон, разрешающими главам областей создавать специализированные предприятия для участия в охране порядка в период мобилизации и военного положения. На сегодняшнем торжественном вручении карабинов ополченцам господин Гладков отметил, что на рассмотрении Госдумы находится закон, который позволит решить вопрос обеспечения самообороны оружием «уже на другом уровне».

Губернатор Курской области Роман Старовойт вчера также сообщил о выдаче оружия местным ополченцам: «На протяжении нескольких месяцев мы прорабатывали вопрос обеспечения созданных отрядов добровольной народной дружины боевым оружием. Сегодня я могу сказать, что механизм найден. Подчеркну, что нами созданы все условия для его хранения. Первая партия уже поступила на базу. В ближайшее время увеличим количество оружия до 300 единиц».

В своем telegram-канале губернатор выложил видео, записанное на тренировочной площадке дружины. На нем видно, как несколько человек тренируются с охотничьими карабинами «Сайга». Всего в добровольную народную дружину региона вступили почти 3 тыс. человек.

Отряд народной дружины создан еще в одном регионе Черноземья — в не граничащей с Украиной Орловской области. Его назвали «Бригада Катукова» в честь маршала, дважды Героя Советского Союза Михаила Катукова. Участники отряда уже начали подготовку на специальном полигоне. Власти заявляли, что они будут обучаться владению различными типами стрелкового оружия.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал необходимой мерой выдачу оружия бойцам территориальной обороны в Белгородской области: «Это мера, которая необходима на фоне атак, нападений, которые осуществляются с территории Украины. Все механизмы контроля, конечно же, должны быть очень тщательно реализованы. Нет сомнений, что так оно и есть».

Сергей Толмачев