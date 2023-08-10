Со стороны Украины продолжаются атаки на приграничные районы Черноземья. Вчера в Белгородской области обстрел и падение неопознанного предмета привели к гибели человека и ранению еще пятерых. В начале недели еще два белгородца получили травмы из-за наезда на снаряд, а упавший на территории курского монастыря дрон-камикадзе ранил ребенка. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / vvgladkov Фото: t.me / vvgladkov

9 августа Грайворонский городской округ, расположенный в юго-западной части Белгородской области, попал под обстрел. Пять снарядов упали в центре приграничного поселка Горьковского, рядом со школой. «Случилось самое страшное: один человек погиб — у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще четыре человека пострадали: у троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины контузия»,— рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Всех раненых госпитализировали.

Подомовой обход поселка выявил разрушения в двух частных домовладениях, в которых выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы, и повреждения трех автомобилей. Также на одной улице в Горьковском оборвана линия электропередачи. Над устранением последствий работают аварийные службы.

Вчерашний день прошел в Белгородской области неспокойно. Утром в расположенном на западе региона Краснояружском районе в селе Колотиловка неопознанный предмет рухнул на территорию частного дома. Там мужчина получил осколочное ранение стопы, также загорелся сарай для сена. От госпитализации раненый отказался. Вечером система противовоздушной обороны сбила воздушную цель на подлете к Шебекинскому городскому округу. Пострадавших и разрушений не было.

Во вторник, 8 августа, в приграничном Суджанском районе Курской области на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря, расположенного у границы с Сумской областью, упал дрон-камикадзе. Легкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребенок. Ему оказали помощь на месте и отправили в больницу.

В понедельник, 7 августа, белгородский губернатор рассказал о происшествии в Грайворонском городском округе. В районе села Козинка при уборке поля комбайн наехал «на взрывоопасный предмет». В результате пострадали водитель комбайна и его пассажир. Один мужчина получил осколочные ранения глаз, руки и лица и повреждение передней брюшной стенки. Его госпитализировали в офтальмологический центр в Белгороде.

У второго пострадавшего диагностированы множественные ранения кисти, плеч, бедра и лица. Ему провели хирургическую обработку ран, от госпитализации он отказался и отправился домой.

Всего с начала недели по Белгородской и Курской областям было выпущено до 200 различных снарядов и беспилотников. Существенные разрушения были зафиксированы после того, как в Белгороде на подлете к городу система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа: фрагменты БПЛА повредили крыши трех частных жилых домовладений. Под наиболее плотный обстрел во вторник попало село Щетиновка, расположенное в юго-западной части Белгородского района. На населенный пункт пришлось 11 артиллерийских снарядов и 58 гранатометных выстрелов. Пострадавших и разрушений там не было.

Сергей Толмачев