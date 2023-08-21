Визит континентального значения

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник вылетел в Южную Африку с государственным визитом, совмещенным с участием в открывающемся во вторник саммитом БРИКС. Решение провести полноценные переговоры с руководством ЮАР, занимающей лидирующие позиции в Африке, продиктовано стремлением Пекина продолжить укрепление позиций на Черном континенте. В то время как Китай вытесняет западные компании из крупнейших инфраструктурных проектов в Африке, на Западе прогнозируют кризис в экономике КНР и предупреждают африканцев о рисках сотрудничества с Китаем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Си Цзиньпин

Фото: Vladimir Smirnov / TASS Host Photo Agency / Pool / Reuters Си Цзиньпин

Фото: Vladimir Smirnov / TASS Host Photo Agency / Pool / Reuters

Визит Си Цзиньпина в Южную Африку приурочен к 25-летию установления отношений между двумя странами и имеет высший в дипломатической иерархии статус государственного визита. Идея совместить его с участием в саммите БРИКС принадлежит председательствующему в этой организации президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафосе, в начале августа направившему приглашение председателю КНР. Накануне визита президент Рамафоса выступил с еженедельным посланием к народу ЮАР, изложив свое видение сотрудничества с Пекином и его значения для страны. «Отношения между нашими странами поддерживаются десятилетней стратегической программой сотрудничества (2020–2029 годы). Визит председателя Си Цзиньпина дает возможность оценить прогресс в областях двустороннего сотрудничества и определить пути его углубления. Китай является крупнейшим торговым партнером ЮАР»,— заявил Сирил Рамафоса, по словам которого «ЮАР есть чему поучиться у Китая на пути развития».

Приоритетной областью двустороннего сотрудничества президент назвал энергетику, отметив, что в этой сфере в ЮАР уже работает около 200 китайских компаний.

Кроме того, в пакет документов, подготовленных для подписания, вошли соглашения в сферах торговли, строительства, горнодобывающей промышленности.

В целом за последние четверть века объем торговли между Китаем и Южной Африкой вырос более чем в 600 раз — с менее чем 1 млрд южноафриканских рандов ($52,6 млн) в 1998 году до более чем 614 млрд ($32 млрд) в 2022-м. Главной же проблемой для южноафриканской стороны остается значительный дефицит в торговле с Пекином. Одной из тем переговоров станут вопросы, связанные с южноафриканским экспортом в Китай.

Помимо встреч и переговоров с руководством Южной Африки, которые продлятся до 24 августа, Си Цзиньпин будет председательствовать в ходе диалога Китая и африканских стран, который пройдет в рамках саммита БРИКС.

Дипломатический марш-бросок китайского лидера в Африку вызвал новый всплеск рассуждений о том, как повлияет его миссия на битву за континент, в которую вступили ведущие мировые державы.

В день вылета Си Цзиньпина в ЮАР британская газета Financial Times со ссылкой на «неназванные источники, знакомые с ситуацией», сообщила: на саммите в Йоханнесбурге Китай может подтолкнуть развивающиеся государства, все более активно объединяющиеся вокруг БРИКС, к будущему превращению этой организации в противовес G7. «Если мы расширим БРИКС, чтобы на него приходилась такая же доля мирового ВВП, как на G7, тогда наш коллективный голос в мире станет сильнее»,— цитирует Financial Times неназванного китайского чиновника, напоминая, что лидеры БРИКС обсудят перспективы крупнейшего расширения в истории этой организации. Наибольшее число новобранцев в БРИКС, судя по поданным заявкам, должно влиться в ряды организации с африканского континента (см. “Ъ” от 21 августа).

В свою очередь, анализируя битву за Африку, которую на протяжении последних лет ведут Китай и страны Запада, гонконгская газета South China Morning Post отмечает: китайским подрядчикам потребовалось около десятилетия, чтобы вытеснить западные компании с рынка по строительству крупнейших африканских инфраструктурных объектов.

В 90-х годах прошлого века восемь из десяти строительных проектов на африканском континенте выполняли западные компании. Ситуация стала радикально меняться после того, как в 2013 году новым китайским лидером стал Си Цзиньпин и Пекин обнародовал свой интеграционный мегапроект «Один пояс — один путь». В ходе его реализации Китай запустил в Африке несколько крупных инфраструктурных проектов. В их числе — строительство железнодорожных магистралей в Кении и Эфиопии, а также портов в Джибути и Нигерии. Китайские компании стали добывать литий в Зимбабве и Намибии, в то время как Демократическая Республика Конго и Замбия превратились для компаний из КНР в ключевые источники кобальта. Кроме того, Китай контролирует около 58% рынка переработки лития — одного из ключевых элементов для производства аккумуляторных батарей.

При этом в целом КНР уже стала крупнейшим торговым партнером для государств континента.

Товарооборот Китая со странами Африки в 2021 году достиг $250 млрд, в то время как у США этот показатель составил $62 млрд.

То, как Запад проигрывает битву за Африку, иллюстрирует все более негативная для него динамика инвестиционной активности. За последние два года общий объем инфраструктурных проектов Китая в африканских странах к югу от Сахары достиг $155 млрд. На этом фоне прямые инвестиции США в этот регион в 2021 году составили лишь $44,8 млрд.

По мнению авторов исследования Hinrich Foundation, такой разрыв в объемах финансирования в пользу Китая позволил ему оказывать значительное влияние на правительства африканских стран и получать новые привлекательные контракты.

В то же время в последние годы объемы выдаваемых Китаем странам Африки кредитов значительно снизились: в 2016 году этот показатель составил $28,4 млрд, а в 2020 году — лишь $1,9 млрд. Кредитование в рамках инициативы «Один пояс — один путь» по итогам 2022 года также упало на 55% в годовом выражении и составило $7,5 млрд. «Это отчасти вызвано теми трудностями, с которыми сталкиваются некоторые африканские страны при выполнении своих долговых обязательств»,— отмечает South China Morning Post.

Между тем Запад не намерен мириться с китайским лидерством в Африке и предпринимает ответные шаги. Евросоюз одобрил стратегию Global Gateway, которая должна стать ответом на китайские инвестиции в рамках «Одного пояса — одного пути». Европейская инициатива предполагает привлечение €300 млрд в развивающиеся страны с 2021 по 2027 год. Кроме того, страны G7 выдвинули инициативу собрать и инвестировать $600 млрд в инфраструктурные проекты развивающихся стран. Одним из ключевых получателей этих средств должна стать Африка.

Между тем, в то время как Китай вытесняет западные компании из инфраструктурных проектов в Африке, на Западе прогнозируют кризис в экономике КНР и предупреждают африканские страны о рисках, порождаемых их сотрудничеством с Китаем. Незадолго до поездки Си Цзиньпина в Южную Африку президент США Джо Байден назвал Китай бомбой замедленного действия из-за его экономических проблем. «Когда у нехороших людей возникают проблемы, они совершают нехорошие поступки»,— предупредил Джо Байден.

По мнению ряда западных экспертов, сосредоточенность председателя КНР Си Цзиньпина на национальной безопасности ограничивает экономические усилия и отпугивает инвесторов.

«Основная проблема этого года заключается в том, что руководство страны дало расплывчатые указания на высоком уровне, чтобы чиновники соблюдали баланс между экономическим развитием и национальной безопасностью»,— отмечает Кристофер Беддор из исследовательской компании Gavekal Dragonomics.

Впрочем, российские эксперты оценивают ситуацию иначе. «Антикитайская кампания в западных СМИ направлена на дискредитацию Пекина в глазах потенциальных инвесторов. В Китае речь идет не о кризисе, а о дисбалансе, который видят и устраняют»,— отмечает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

Сергей Строкань