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Шпалами по воде писано

Как грузоотправители прокладывают пути в Азию в обход размытого БАМа

Наводнение в Бурятии, подмывшее пути Восточно-Сибирской железной дороги к северу от Байкала, на неделю остановило грузовое движение на БАМе. Пассажирские поезда идут в обход по Транссибу, а после восстановления автодороги пассажиров перебрасывают автобусами между конечными станциями пострадавшего перегона. Власти Бурятии оценивают ущерб от простоя грузов в миллиарды рублей, но крупные грузоотправители пока находят обходные пути, перенаправляя грузы на Транссиб и в порты Приморья.

Железнодорожники начали затягивать дыру на БАМе еще до полного схода воды

Железнодорожники начали затягивать дыру на БАМе еще до полного схода воды

Фото: ОАО «РЖД»

Железнодорожники начали затягивать дыру на БАМе еще до полного схода воды

Фото: ОАО «РЖД»

В Северо-Байкальском районе Бурятии из-за аномальных дождей 19 августа из берегов вышла река Холодная. Она подмыла мост на БАМе и прилегающую к нему насыпь на перегоне Нижнеангарск—Холодная Восточно-Сибирской железной дороги, была разрушена дамба. С 10:20 по местному времени движение на перегоне перекрыто.

В общей сложности повреждено около километра полотна и десять опор контактной сети. «Быстро ликвидировать последствия размыва железной дороги мешают сохраняющиеся высокий уровень и скорость течения вышедшей из берегов реки»,— сообщили в ОАО РЖД. Всего нужно восстановить 1,8 км полотна, 1,2 км контактной сети, 20 опор и мостовой переход.

ОАО РЖД ввело ограничения на прием грузов в восточном направлении — предварительно сроком на неделю, однако в монополии допускают более раннее снятие запрета.

Погрузка (кроме скоропортящихся грузов и продовольственных товаров) запрещена на станции Ванино, Ванино-эксп., Дюанка, Дюанка-эксп., Советская Гавань Город и Советская Гавань Город-эксп. до 26 августа.

Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале сообщил, что ущерб для экономики от простоя грузов будет исчисляться «миллиардами рублей». Но опрошенные “Ъ” грузоотправители в целом нашли выход из положения и направляют грузы на Транссиб и в порты Приморья.

Так, в НТК (железнодорожный оператор СУЭК и «Еврохима») “Ъ” сообщили, что перераспределили грузопотоки на фоне введенных ограничений в направлении Ванино, где находится принадлежащий компании терминал «Дальтрансуголь». «На "Дальтрансуголь" мы вывозили уголь с четырех регионов: Кузбасса, Хакасии, Бурятии и Хабаровского края,— рассказывают там.— Сейчас мы совместно с СУЭК и ОАО РЖД проводим работу по перераспределению грузопотоков угля из Хакасии и Кузбасса в направлении портов Приморья (по Транссибу), в частности на наш терминал "Малый порт" в Находке. Грузы из Бурятии и Хабаровского края будем, как и прежде, направлять в Ванино». В компании ожидают, что ограничения в направлении Ванино снимут «в ближайшее время» и грузопотоки пойдут в прежнем режиме.

В «Мечеле» “Ъ” пояснили, что «Южный Кузбасс» на период с 20 по 26 августа в связи с размывом путей в Бурятии переориентирует перевозку угля с БАМа на Транссибирскую магистраль в сторону Приморья, а также на металлургические предприятия РФ, расположенные западнее. На Находку и ряд других точек на конце Транссиба также введена конвенция до 26 августа, однако, пояснили в ОАО РЖД, погрузка ограничена из-за необеспечения выгрузки операторами морских терминалов и скопления вагонов и, судя по тексту конвенции, на крупные угольные терминалы региона не распространяется.

Движение пассажирских поездов поначалу было организовано обходным маршрутом по Транссибу. Так, составы, следующие с востока на запад, переформировывали на станции Кичера и направляли в обход по соединительной ветви Тында—Бамовская. Составы, идущие с запада на восток, переформировывали на станции Северобайкальск и пускали по Транссибу через Тайшет, Иркутск и Читу.

Работы по отсыпке поврежденной дамбы, чтобы вернуть реку Холодную в ее русло, начались 20 августа. К ним, сообщал господин Цыденов, привлечено 226 человек и 64 единицы техники.

Автодорога между Северобайкальском и Кичерой восстановлена 21 августа, и ОАО РЖД организовало перевозку пассажиров между станциями автобусами.

«Поезда теперь будут доходить до станций, ограничивающих участок,— пояснили в компании.— Это гораздо быстрее, чем идти в обход по Транссибу». За сутки компания планировала перебросить 250 пассажиров.

Железнодорожные операторы пытаются разгрузить от тары Центральную Россию

Параллельно в ОАО РЖД начали укладывать новый путь рядом с поврежденной ниткой: «Не дожидаясь, пока вода полностью спадет, начали осушать грунт и формировать насыпь». На работах по ликвидации последствий размыва от ОАО РЖД задействованы около 200 человек, а также 40 самосвалов, 7 бульдозеров и грейдер. Господин Цыденов уточнял, что дополнительно к силам ОАО РЖД привлекли 10 самосвалов, экскаватор, 72-тонный бульдозер, позже присоединились еще 15 самосвалов и экскаватор.

Это не первое крупное наводнение в Восточной Сибири, затрагивающее железнодорожную инфраструктуру. Так, в 2019 году две волны разрушительного наводнения в Иркутской области затронули в том числе Тулун и Нижнеудинск, через которые проходит Транссиб. Затраты ОАО РЖД на ликвидацию последствий тогда составили 1,4 млрд руб.

В 2021 году ливневые дожди и паводки в Забайкальском крае привели к разрушению железнодорожного моста на перегоне Куэнга—Укурей Забайкальской железной дороги, было остановлено движение по Транссибу в обоих направлениях (см. “Ъ” от 23 июля 2021 года). Новый железнодорожный мост вместо обрушившегося был введен в 2022 году. На строительство было направлено свыше 1,4 млрд руб., уложено 2,4 км пути, установлено 70 опор контактной сети.

Наталья Скорлыгина, Евгений Зайнуллин

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