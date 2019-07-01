Режим военного наводнения

Минобороны направило в пострадавшие от наводнения районы Иркутской области сводный отряд Центрального военного округа в составе 50 человек и более 20 единиц техники: подключить к решению проблем в связи с паводками военных Минобороны поручил президент Владимир Путин на экстренном совещании в Братске в ночь на воскресенье. Кроме военных, в ликвидации последствий бедствия участвуют части Росгвардии, спасатели, дорожные службы, врачи и добровольцы. С 25 июня подтоплены оказались 53 населенных пункта, повреждено более 4 тыс. домов, в которых проживало более 10 тыс. человек. Погибшими числятся пять человек. Наибольший урон нанесен городу Тулуну: улицы все еще залиты водой, нет света, разрушен водозабор, остается перекрытой проходящая через город федеральная трасса.

МЧС в воскресенье сообщило, что уровень воды в Тулуне начал снижаться. Город Тулун (население 41,6 тыс. человек) больше других населенных пунктов Иркутской области пострадал в результате паводка на левых притоках Ангары — Уде, Бирюсе, Ие, Чуне и Оке. Уровень воды в Тулуне все еще на пять метров выше критического, часть улиц затоплена. «На падение уровня воды уйдет минимум два дня. За последние сутки она упала на один метр»,— сообщил начальник ГУ МЧС по Иркутской области Валентин Нелюбов. Причиной наводнения он назвал ливневые дожди, совпавшие с таянием льда в горах Восточного Саяна. Напомним, 28 июня вышедшая из берегов Ия прорвала дамбу, началась эвакуация населения. Пиковый уровень воды в реке приблизился к 14 метрам при критической в семь метров: в Тулуне вода затопила третьи этажи пятиэтажных домов. Деревянные постройки целиком сносило водой. По официальным данным, в Тулуне затоплено более 800 жилых домов, отключено электричество, не работает водопровод. Перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь»: у въездов в Тулун образовались пробки, в которых стоят не менее 200 грузовиков. Затопленная часть города поделена на сектора, ведется патрулирование. В 15 пунктах временного размещения (ПВР) уже размещено 1,3 тыс. человек, всего в регионе развернуто 42 ПВР общей вместимостью 14 тыс. человек. «Есть люди, категорически отказавшиеся покинуть свои дома, они сидят на чердаках, им подвозят продукты»,— сообщил господин Нелюбов. Он добавил, что пока не располагает данными о погибших: «Поисковые работы будут организованы адресно, когда уйдет вода». МЧС России в воскресенье сообщило, что на данный момент погибших пятеро, двое числятся пропавшими без вести. За медицинской помощью обратилось более 630 человек с жалобами на стресс, переохлаждение, обострение хронических заболеваний и бытовые травмы. 136 человек госпитализированы. По словам Валентина Нелюбова, в Тулуне спасатели снимают с крыш домашних животных, всего в ГУ МЧС по региону сообщили о спасении сотни животных.

После совещания, которое в ночь на воскресенье провел в Братске президент Владимир Путин, стало известно, что Минобороны направило в зону бедствия сводный отряд Центрального военного округа для оказания помощи жителям. В Нижнеудинск из Кемерово направляются 50 военнослужащих и 20 единиц техники, в том числе плавающие транспортеры для эвакуации жителей, доставки спасателей и необходимых грузов. Кроме того, правопорядок в Тулуне поддерживают войска Росгвардии: часть оперативного назначения переброшена сюда из Ангарска; гвардейцы вместе со спасателями обследуют жилой сектор и охраняют пункты временного размещения эвакуированных жителей. Саперы Росгвардии готовятся к расчистке затора на реке Ия, образовавшегося в результате наводнения у одного из мостов в Тулуне. Дорожные службы в воскресенье приступили к расчистке подъездов к одному из двух мостов через Ию. Автомобильное сообщение на федеральной трассе, 6-километровый участок которой оказался затоплен, может возобновиться в течение одного-двух дней.

Тем временем подъем воды продолжается в реках Ока, Уда и Бирюса, под угрозой подтопления остаются село Усть-Када Зиминского района, Шиткино в Тайшетском районе, населенный пункт Октябрьский в Нижнеудинском районе. В то же время вода покинула подтопленные дома в Нижнеудинске. Всего в Иркутской области из 53 пострадавших от паводков населенных пунктов подтопленными остаются 28. По официальным данным, всего подтоплено было 4,2 тыс. домов, в которых проживают почти 10,5 тыс. человек. Сейчас в воде остаются 1,7 тыс. домов, в которых проживают более 4 тыс. человек.

В воскресенье первым пострадавшим начали выплачивать компенсации. На эти цели из федерального бюджета уже выделено 662 млн руб., из областного — 318 млн руб. В пострадавшие от наводнения районы идет доставка гуманитарного груза. Из государственного резерва самолет МЧС доставил наплечные дамбы, палатки, спасательные лодки и 3 тыс. одеял, а также противоэпидемические препараты. Глава региона Сергей Левченко обратился с просьбой к командующему Центральным военным округом генерал-полковнику Александру Лапину с просьбой развернуть в Тулуне мобильный хлебозавод. Такой завод уже развернут в Нижнеудинске. Администрация Тулуна сообщает, что в городе работают две своих пекарни, где запасов муки хватит на семь дней. В районах бедствия вместе со спасателями работают волонтеры, туда поступает собранная гражданами гуманитарная помощь. По данным областного правительства, в Тулун уже доставлено 45 тыс. литров питьевой воды, готовы к отправке еще 18 тыс. литров. В Нижнеудинск из Братска прибыл топливный заправщик, который доставил 13 тонн топлива для вертолетной группировки. Режим ЧС сохраняется в пяти районах Иркутской области.

Екатерина Еременко, Иркутск