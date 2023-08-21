Эрдоган пригрозил затормозить вступление Швеции в НАТО из-за сожжений Корана

Вступление Швеции в НАТО, которое должен ратифицировать турецкий парламент, напрямую зависит от выполнения Стокгольмом своих обещаний. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Тот факт, что протоколы о вступлении Швеции в НАТО направляются в Великое национальное собрание Турции (парламент.— ''Ъ'') и процесс там проходит быстро, прямо пропорционален выполнению Швецией своих обещаний»,— заявил господин Эрдоган журналистам в самолете на пути из Венгрии (цитата по Anadolu). «Швеция должна защитить улицы Стокгольма в первую очередь»,— заявил он, подразумевая непрекращающиеся акции по сожжению Корана. «Мы не можем знать, сколько времени продлятся дебаты в парламенте или комитетах по этому вопросу»,— отметил президент Турции.

Финляндия и Швеция подали запрос на членство в Североатлантический альянс одновременно, после начала военной операции на Украине. Ратифицировать заявки новых стран должны все участники НАТО. Финляндия стала 31-м членом НАТО 4 апреля, хотя обещала вступить в альянс «рука об руку со Швецией». Однако вхождение Швеции в НАТО осталось одобрить парламентам Венгрии и Турции. Последняя выдвигала 10 условий для вхождения Финляндии и Швеции в альянс. Одним из основных условий был отказ от поддержки Рабочей партии Курдистана, которую в Турции считают террористической.

Процесс ратификации Анкарой заявки Стокгольма замедлили акции по сожжению Корана. Ожидается, что парламент Турции рассмотрит заявку Швеции на вступление в НАТО в октябре, когда вернется к работе после каникул 1 октября.

В Швеции акции по осквернению священной для мусульман книги — Корана проходят регулярно. Например, в июне иммигрант из Ирака сжег Коран у главной мечети Стокгольма. Помимо Швеции акции проходят в Дании и Нидерландах. В июле представители ультранационалистической группы «Датские патриоты» провели акцию у здания посольства Ирака в Копенгагене. В Гааге в январе лидер ультраправой группы Pegida разорвал копию Корана перед зданием парламента в Гааге.

Сегодня, 21 августа, в связи с акциями по осквернению Корана в МИД Турции были вызваны временные поверенные в делах Дании и Нидерландов. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на дипломатические источники. По данным издания, дипломатам был заявлен протест.

О последствиях акций читайте в публикации «Ъ» «Беженец в Стокгольме зажег весь исламский мир».

Мария Федотова