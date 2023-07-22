В Дании сожгли Коран у здания посольства Ирака

Представители ультранационалистической группы «Датские патриоты» провели акцию у здания посольства Ирака в Копенгагене. Во время мероприятия они сожгли Коран, сообщило агентство Anadolu. Участники акции утверждают, что организовали ее в знак протеста против недавнего нападения на шведское посольство в Багдаде. Акция проходила под усиленной охраной полиции.

В январе в Стокгольме сожгли Коран перед посольством Турции. Акцию провел датско-шведский активист ультраправой и антиисламистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. В апреле Административный суд Швеции отменил введенный Министерством иностранных дел страны запрет на демонстрации, в ходе которых сжигают Коран. В своем решении суд указал, что свобода собраний и демонстраций — конституционно защищенные права. В июне иммигрант из Ирака сжег Коран у главной мечети Стокгольма.

Подробнее об акциях — в материале «Ъ» «Беженец в Стокгольме зажег весь исламский мир».

Лаура Кеффер