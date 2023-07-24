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Коммерсантъ FM
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Парламент Турции рассмотрит заявку Швеции на вступление в НАТО в октябре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя перспективы ратификации Анкарой заявки Швеции на вступление в НАТО, заявил, что это решится после открытия парламента. Об этом господин Эрдоган сказал после заседания Кабинета министров.

Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы внесем свой вклад, когда откроется парламент»,— сказал турецкий президент о членстве Швеции в НАТО (цитата по изданию Aksam). Великое национальное собрание (парламент) Турции вновь откроется после каникул 1 октября, сообщало ранее издание Hurriyet.

Для вступления нового члена в Североатлантический альянс необходимо согласие всех стран-участниц. Позже всех добро на вхождение Швеции дали Венгрия и Турция. Анкара сначала требовала от шведов ужесточить антитеррористическое законодательство и экстрадировать сторонников Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической и запрещена. Потом процесс замедлили акции по сожжению Корана в Стокгольме. В итоге Анкара, как и Будапешт, согласилась передать вопрос о вступлении Швеции в парламент, где заявка будет ратифицирована.

Однако Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассмотрение шведской заявки турецким парламентом будет зависеть от выполнения Стокгольмом договоренностей по борьбе с терроризмом. Венгерский парламент в июне перенес на более поздний срок голосование по вопросу ратификации заявки Швеции на присоединении к НАТО.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Беженец в Стокгольме зажег весь исламский мир».

Мария Федотова

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