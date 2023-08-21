При падении обломков дрона в Подмосковье пострадали двое

Два человека пострадали при падении обломков беспилотника на садовый дом в СНТ Дорожник в подмосковной Истре. В трех домах выбиты стекла. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Сегодня утром в Подмосковье сбили два беспилотника, один в Истринском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @vorobiev_live Фото: @vorobiev_live

«Есть двое пострадавших — мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась. Также выбиты окна в трех домах»,— написал губернатор.

Первый дрон над Подмосковьем сбили около 6:50 в районе населенного пункта Покровское Рузского района, второй — около 8:16 над Истринским районом. Оба района находятся на западе от Москвы.

Главред RT Маргарита Симоньян написала в Telegram, что беспилотник, сбитый в Истринском районе, упал «на соседней улице». Она также опубликовала фото, на котором дым поднимается над частными домами.

Анастасия Ларина