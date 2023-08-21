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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 544-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 21 августа

Минобороны сообщило о сбитом в Подмосковье беспилотнике. Первые комплексы автоматизированного управления огневыми средствами ПВО «Магистр-СВ» поступили в российские войска, сообщил источник ТАСС. Столичные аэропорты Внуково, Домодедово временно ограничивали вылет и прием рейсов, однако с 8:30 мск аэропорты работают в штатном режиме.

9:17. Росавиация сообщила, что из-за утренних ограничений в работе московских аэропортов на запасные аэродромы перенаправили 45 пассажирских и два грузовых рейса.

8:58. Немецкие автоконцерны BMW и Audi ограничили доступ к своему программному обеспечению для российских дилеров, выяснили «Известия». Аналогичные меры ранее принял Mercedes-Benz.

8:57. Украина завершает работу над сделкой с мировыми страховыми компаниями по страхованию судов, перевозящих зерно через Черное море, чтобы создать безопасный коридор для экспорта, рассказал газете Financial Times бывший заместитель министра экономики Украины Александр Грибан.

8:20. Минобороны сообщило, что сегодня, 21 августа, около 6:50 была пресечена попытка Украины совершить атаку беспилотником.

8:18. Столичные аэропорты Внуково, Домодедово временно не принимали и не отправляли рейсы, однако с 8:30 мск воздушные гавани работают в штатном режиме. Кроме того, рейс «Аэрофлота» из Екатеринбурга вместо «Шереметьево» приземлился в Казани, однако пресс-служба этого аэропорта об ограничениях не сообщала, как и пресс-служба «Жуковского».

8:17. Власти Запорожской области будут возрождать брошенные и «разграбленные» производства.

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