Минобороны РФ сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

В районе 14:30 понедельника, 21 августа, российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над Белгородской областью беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там заявили, что пресекли попытку «террористической атаки киевского режима».

«Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области»,— сообщили в Минобороны.

Сегодня же ВСУ сбросили с беспилотника «осколочный боеприпас для гранатомета» в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате поврежден один легковой автомобиль.

Накануне со стороны Украины Белгородскую область 12 раз атаковали дронами и 38 раз обстреляли. Комментарии по поводу этих инцидентов Минобороны РФ не публиковало.

Сергей Калашников

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