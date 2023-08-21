Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 21 августа

11:26 В Липецкой области семьи участников СВО с детьми-школьниками получат выплату в размере 5 тыс. руб. ко Дню знаний. Ее можно будет оформить через соцкуратора или на портале госуслуг. Когда начнется прием документов, сообщит управление социальной политики. Обратиться за выплатой можно будет до 1 ноября 2023 года. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов, подписавший соответствующее распоряжение.

09:19 Правительство Воронежской области анонсировало проведение в облцентре музыкального фестиваля «Русское лето. ZaРоссию». Он состоится 26 августа на Советской площади. В рамках мероприятия можно будет услышать выступления Александра Ф. Скляра и группы «Ва-Банкъ», Родиона Газманова, местной рок-группы «НеБо», победительницы шоу «Голос» из Воронежа Виктории Соломахиной и так далее.

8:00 Жителя Суджанского района Курской области осудили за незаконное хранение патронов, которые он нашел на улице. Сергею Белоусову назначили два года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.