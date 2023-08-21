ВСУ 38 раз обстреляли и 12 раз атаковали дронами Белгородскую область в воскресенье

В воскресенье, 20 августа, по Белгородской области со стороны Украины было выпущено не менее 38 единиц различных боеприпасов. Также ВСУ 12 раз атаковали регион с использованием беспилотников. Об этом сообщается в ежедневной сводке обстрелов, которую опубликовал в своем telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадавших мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры по его данным нет. За день до этого регион, по российской оценке, обстреляли как минимум 158 раз.

Больше всего атак ВСУ в воскресенье, по данным губернатора, пришлось на Белгородской район . По селам Журавлевка и Щетиновка было выпущено восемь и три артиллерийских снаряда соответственно. Также в Журавлевке было сброшено четыре «осколочных боеприпаса» с дрона. А в селе Соломино этого же района ВС РФ сбили три беспилотника «самолетного типа».

. По селам Журавлевка и Щетиновка было выпущено восемь и три артиллерийских снаряда соответственно. Также в Журавлевке было сброшено четыре «осколочных боеприпаса» с дрона. А в селе Соломино этого же района ВС РФ сбили три беспилотника «самолетного типа». В Шебекинском городском округе ВСУ выпустили восемь минометных снарядов по селу Середа и по три — по селу Новая Таволжанка, хутору Панков и не работающему пограничному пункту пропуска «Шебекино».

ВСУ выпустили восемь минометных снарядов по селу Середа и по три — по селу Новая Таволжанка, хутору Панков и не работающему пограничному пункту пропуска «Шебекино». В Волоконовском районе ВСУ выпустили семь минометных снарядов по окраине хутора Старый.

ВСУ выпустили семь минометных снарядов по окраине хутора Старый. В Валуйском городском округе ВСУ сбросили с дронов пять «осколочных гранатометных выстрелов» на территории приграничного села Логачевка.

ВСУ сбросили с дронов пять «осколочных гранатометных выстрелов» на территории приграничного села Логачевка. Наконец, в Краснояружском районе из артиллерии трижды обстреляли окраину села Вязовое.

Сергей Калашников

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