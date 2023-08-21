Определен подрядчик для ремонта одного из корпусов НИИ Джанелидзе за 38 млн рублей

В Петербурге определили подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту первого этажа корпуса №4 ГБУ «СПб НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе» на Будапештской улице, д. 3, лит. А.

Как сообщается на сайте госзакупок, данные работы проведет компания ООО «Энергостройинжиниринг» (ЭСИ), с которой будет заключен госконтракт на сумму 38,8 млн рублей. Согласно техзаданию, работы необходимо завершить до 25 декабря текущего года.

ООО «ЭСИ» было зарегистрировано в 2011 году. По данным системы СПАРК, за 2022 год компания отчиталась о доходе в размере 7,5 млн рублей при чистой прибыли около 500 тыс. руб. В портфеле госзаказа компании значатся пять контрактов на общую сумму 34,1 млн рублей.

«Ъ-СПб» писал, что в готовящемся к ремонту корпусе НИИ им. Джанелидзе планируется разместить склад для хранения резерва медицинского имущества. Также ранее стало известно об определении подрядчика для ремонта 2-го этажа корпуса №1 НИИ им. Джанелидзе за 123 млн рублей.

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