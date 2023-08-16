Определен подрядчик для ремонта корпуса НИИ Джанелидзе за 123 млн рублей

Победителем конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту 2-го этажа корпуса №1 ГБУЩ «СПб НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе» стала компания ООО «Актив». Она выполнит работы в здании на Будапештской улице, д.3, лит. А за 123,4 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Отметим, что начальная (максимальная) цена контракта по данному тендеру составляла 127,8 млн руб. В конкурсе участвовали пять компаний, заявка одной была отклонена, а предложения остальных показались комитету по госзаказу Петербурга менее выгодными.

ООО «Актив» зарегистрировано в 2017 году в Петербурге. По данным системы СПАРК, за 2022 год компания имела оборот в размере 126,3 млн рублей и чистую прибыль 25,6 млн рублей. В портфеле госзаказов компании более 30 госконтрактов на общую сумму 494,3 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что первый этаж корпуса №4 НИИ имени Джанелидзе на Будапештской улице планируется перепрофилировать под склад для хранения резерва медицинского имущества за 39 млн рублей.

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