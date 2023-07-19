НИИ Джанелидзе ищет подрядчика для ремонта корпуса за 39 млн рублей

ГБУ «СПб НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе» объявило конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту первого этажа корпуса №4 на Будапештской улице, д. 3, лит. А. Здесь планируется разместить склад для хранения резерва медицинского имущества.

Как сообщается на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена по конкурсу — 38,8 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 31 июля. Итоги планируется подвести 3 августа. Сами работы необходимо выполнить до конца декабря этого года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что здание городской больницы № 9 на Крестовском острове отремонтируют почти за 40 млн рублей.

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