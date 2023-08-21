От «формулы Зеленского» к «опции Аденауэра»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Антон Гришанов

Фото: Из личного архива Антона Гришанова Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Антон Гришанов

Фото: Из личного архива Антона Гришанова

Еще недавно широкая общественность даже не догадывалась о существовании функционера НАТО Стиана Йенсена, и уж тем более, мало кто мог предположить, что высказанный им вариант окончания конфликта на Украине «членство в альянсе в обмен на территориальные уступки» вызовет дипломатическую бурю. Полгода назад подобная реплика теневого аппаратчика быстро забылась бы, утонув в победных реляциях украинских и западных представителей. Но проблема в том, что Йенсен невольно наступил на больную мозоль многих коллег по евроатлантическому лагерю, высказав все активнее циркулирующие соображения о необходимости скорейшего выхода из украинского тупика, пусть и за счет отхода от прежних принципиальных установок.

Подобный сценарий в более мягком и витиеватом виде все чаще излагают влиятельные эксперты. Так, широкий резонанс в Вашингтоне получила недавняя статья в издании Politico бывшего конгрессмена и сотрудника Госдепартамента Тома Малиновски, близкого к администрации Байдена. С некоторой горечью он призывает признать: единственный реальный путь к урегулированию может заключаться в том, чтобы каким-то путем принять Украину в НАТО без присоединенных к России регионов, предложив Киеву перейти к неким «невоенным методам» возвращения контроля над ними. Ранее известный французский аналитик и экс-дипломат Франсуа Хейсбург назвал подобный подход «опцией Аденауэра», проводя несколько натянутые, но все более популярные в США и Европе параллели между нынешней Украиной и ФРГ 1950-х годов. По всей видимости, лестное для украинского лидера сравнение с немецким канцлером должно мотивировать его без страха потери лица отказаться от территориальных притязаний и остановить неудачное контрнаступление.

Один из главных аргументов авторов подобных измышлений заключается в том, что после 2024 года окно возможностей для Киева может закрыться.

Шанс на возвращение к власти Дональда Трампа или кого-то из его единомышленников не позволяет команде Байдена тянуть время и бросать в топку конфликта миллиарды западной помощи, вызывая все большее раздражение республиканского электората.

Не секрет, что наиболее яркие представители этой партии разделяют и скепсис экс-президента в отношении НАТО, и стремление сократить вовлеченность в заокеанскую эпопею с неясным финалом. Например, резко наращивающий рейтинг участник праймериз Вивек Рамасвами прямо заявил телеканалу CNN, что в случае победы готов заморозить конфликт вдоль линии соприкосновения, гарантировав также неприсоединение Украины к НАТО. По мере приближения даты голосования число сторонников скорейшего окончания военных действий любой ценой будет расти причем не только в США. Как показал недавно проведенный на Украине соцопрос, 30% местных респондентов готовы к миру без предварительных условий, и этот показатель продолжает планомерно увеличиваться от месяца к месяцу.

Конечно, сама идея ускоренной интеграции «обрезанной» Украины в Североатлантический альянс на первый взгляд выглядит крайне непривлекательной для российского руководства. Москва неоднократно давала понять, что подобный сценарий в случае с Киевом, в отличие от Стокгольма и Хельсинки, является «красной линией», и отдаленная возможность его воплощения в жизнь стала одной из главных причин начала военной операции. Кроме того, на данный момент значительная часть конституционно закрепленных территорий РФ контролируется Украиной, а значит, до выхода российских вооруженных сил на законодательно зафиксированные границы новых регионов вероятность обсуждения каких-либо вариантов заморозки конфликта близка к нулю. Россия совершенно не заинтересована в том, чтобы у нее появились собственные «оккупированные территории», способные стать головной болью для нескольких поколений политиков на годы вперед.

Однако сама постепенно проявляющаяся готовность Запада обсуждать отход от прежнего максимализма выглядит обнадеживающим сигналом.

Та же «опция Аденауэра» может оказаться лишь эффектной запросной позицией, которая позволит, успокоив сторонников «войны до победного конца», начать хотя бы неформальный диалог с Москвой.

При этом вариант с вхождением Украины без Крыма, Донбасса, Херсонщины и Запорожья в НАТО со временем забудется и уступит место некоей более расплывчатой формуле. В конце концов наложить вето на соответствующее решение может любая страна альянса, включая, скажем, Венгрию, в ответ на что в Вашингтоне лишь пожмут плечами и предложат Киеву подождать лучших времен. Достаточно вспомнить, сколько лет продолжалась история с блокировавшимся Грецией присоединением к НАТО нынешней Северной Македонии. Факт в том, что лед в обсуждении вопроса о реалистичных условиях окончания кризиса тронулся, а появляющиеся в публичной плоскости намеки на изменение западных подходов позволяют и Москве задуматься о перспективах возвращения на дипломатический трек.

Антон Гришанов, главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России