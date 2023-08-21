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Коммерсантъ FM
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После гибели людей на экскурсии по коллекторам Москвы возбудили дело

Уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) возбудили после экскурсии по подземным коллекторам в центре Москвы, в ходе которой погибли люди, сообщили в ТАСС правоохранительных органах. Там уточнили, что организатор экскурсий находится на допросе, его имя и другие подробности не приводятся.

Сегодня, 21 августа, в Москве-реке обнаружили тела девочки и мужчины, которые пропали на экскурсии после прошедшего накануне сильного дождя. Позднее нашли тело еще одной женщины, всего в группе было до восьми человек. В числе пропавших — подростки в возрасте 15 и 17 лет. В столице приостановили экскурсии с диггерами по Неглинке.

Лаура Кеффер

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