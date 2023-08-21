В Москве после ливня погибли два диггера

В Москве-реке нашли тела девочки и мужчины, которые пропали на экскурсии по подземным коллекторам после дождя. В группе было до восьми человек, остальные пока не найдены, сообщили в экстренных службах

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Винницкая, Коммерсантъ Фото: Анастасия Винницкая, Коммерсантъ

В числе пропавших — подростки в возрасте 15 и 17 лет. «На связь никто не выходит, людей ищут. В настоящее время в Москве-реке найдены тела мужчины в возрасте около 40 лет и девочки. Их личности устанавливаются»,— рассказал ТАСС собеседник агентства.

По предварительным данным, из-за ливня вода резко поднялась, из-за чего диггеры не успели спастись. «Среди пропавших в коллекторе может быть сотрудник крупнейшей российской IT-компании, его дочь и племянник»,— добавил представитель экстренных служб.

Лаура Кеффер