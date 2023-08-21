В Москве обнаружили тело третьего погибшего после ливня диггера

В Москве-реке обнаружили тело третьего погибшего после экскурсии по подземным коллекторам. Как сообщили в экстренных службах, речь идет о женщине, ее возраст не уточняется. Ранее сегодня, 21 августа, в Москве-реке также обнаружили тела мужчины около 40 лет и девочки.

«В Москве-реке найдено тело неизвестной женщины, она стала третьей погибшей после экскурсии по подземным коллекторам»,— сообщили ТАСС.

Экскурсия проходила 20 августа. По предварительным данным, в ней участвовали восемь человек. Из-за ливня в Москве резко поднялся уровень воды. Следствие считает, что в связи с этим диггеры не смогли спастись. Среди пропавших на экскурсии — подростки 15 и 17 лет.

Лусине Баласян