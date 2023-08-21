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Коммерсантъ FM
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В Москве приостановили экскурсии с диггерами по Неглинке после гибели людей

Экскурсии с диггерами по подземной реке Неглинке в Москве временно не проводятся. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на сайт по организации экскурсий в Москве. Там остается доступным бронирование экскурсий с диггером по рекам Чечера и Пресня, но ближайшая дата — 18 сентября.

Сегодня, 21 августа, в Москве-реке обнаружили тела девочки и мужчины, которые пропали на экскурсии по подземным коллекторам после прошедшего накануне сильного дождя. В группе было до восьми человек, остальные пока не найдены. В числе пропавших — подростки в возрасте 15 и 17 лет. По предварительным данным, из-за ливня вода резко поднялась, и люди не успели спастись.

Лаура Кеффер

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