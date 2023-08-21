Ситибанк приостановит покупку долларов и евро в кассах

Ситибанк сообщил, что с 22 августа приостанавливает прием и покупку долларов и евро в своих кассах. В начале августа кредитная организация ввела комиссию 5% за внесение наличных долларов и евро.

Изменения вносятся в тарифы для пакетов банковских услуг CitiOne и Citigold. Сегодня, 21 августа, услуга еще доступна.

С 19 августа Ситибанк приостановил возможность выполнять переводы через IVR, систему автоматического банковского обслуживания Citiphone (управление счетами с помощью звонков). Также клиентам запретили пополнять счета с помощью почтовых переводов через отделения «Почты России».

С 1 августа прием и покупку наличной валюты у физлиц также приостановил Райффайзенбанк. Несколько банков ввели комиссию за внесение наличной валюты, включая «Юникредит банк», БКС банк, Тинькофф банк. Как отмечала газета «Известия», к концу июля 11 из 13 системно значимых банков России перестали принимать доллары и евро через банкоматы.