Ситибанк введет комиссию за внесение наличных долларов и евро

Ситибанк сообщил о введении комиссии 5% за внесение наличных долларов и евро на счета через свои кассы. Из сообщения пресс-службы следует, что изменение тарифов вводится с 15 августа.

Ситибанк также запретит пополнять счета с помощью переводов через отделения «Почты России». С 19 августа клиенты потеряют доступ к проведению всех видов денежных переводов в рублях и иностранной валюте через системы CitiPhone (управление счетами с помощью звонков).

С июля комиссии на внесение наличных долларов и евро ввели Тинькофф-банк (4%), БКС Банк (5% при сумме свыше 10 тыс.), «Интеза» и Москоммерцбанк (5% или 10% в зависимости от суммы), Цифра Банк (2,5%). При этом в 11 из 13 системно значимых кредитных организаций РФ перестали принимать доллары и евро через банкоматы, включая «Сбер», Райффайзенбанк, ВТБ.

В августе 2022 года владеющая Ситибанком Citigroup объявила о сворачивании бизнеса в России. Группа решила прекратить операции по обслуживанию розничных и корпоративных клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса.

Как отмечала газета «Известия», к концу июля 11 из 13 системно значимых банков России перестали принимать доллары и евро через банкоматы. Кроме того Райффайзенбанк сообщил, что с 1 августа приостанавливает прием и покупку наличной валюты у физлиц. Банк пообещал вернуть эту возможность, «когда ситуация изменится». Также банк ввел комиссию 1% при внесении сумм до 200 тыс. руб. в своих кассах.