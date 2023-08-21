Акции РКК «Энергия» упали более чем на 20% после крушения лунной станции

Низколиквидные акции ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» в ходе торгов на Московской бирже падали более чем на 20%. Биржа в связи с этим проводила дискретный аукцион по акциям РКК. После возобновления торгов к 11:10 акции компании продолжили снижение — на 20,4%, до 31 720 руб.

Менее чем за месяц акции компании на фоне предстоящего пуска станции «Луна-25» росли на 156,9%. 7 августа акции торговались на уровне 18 910 руб. за бумагу, 18 августа их стоимость на пике достигала 48 590 руб. Объем торгов акциями РКК составляет 88,593 млн руб.

«Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Это первый запуск российской лунной станции впервые почти за 50 лет. Станция должна была совершить посадку в южной полярной области Луны 21 августа. Но вчера, 20 августа, «Роскосмос» сообщил, что связь со станцией «Луна-25» была потеряна. По предварительным данным, станция перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с поверхностью Луны и «прекратила свое существование».

Лаура Кеффер