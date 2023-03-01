Альтернатива Twitter от Джека Дорси появилась в AppStore

Создатель Twitter Джек Дорси выпустил в AppStore новое приложение BlueSky, которое является похожим на Twitter сервисом микроблогов. На данный момент воспользоваться приложением можно только по приглашению и только в iOS, сейчас количество пользователей BlueSky не превышает 2 тыс. человек.

Соцсеть работает на открытом стандарте Authenticated Transfer Protocol (AT), который предполагает децентрализованную социальную сеть. Джек Дорси загорелся идеей такого проекта после того, как Twitter забанил аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. По мнению господина Дорси, BlueSky снизит возможность злоупотребления властью и регулированием у аналогичных централизованных платформ, которые могут решать, у кого есть возможность высказаться, а у кого ее нет.

BlueSky появился как сторонний проект Twitter и получал от него финансирование, однако никак от него не зависит. Само приложение выглядит практически идентично Twitter — есть возможность опубликовать короткие сообщения до 256 символов, выложить фотографии. Можно следить за другими пользователями и видеть их обновления. Также отдельно друг от друга идут публикации и публикации с ответами. В настоящий момент уже существуют альтернативы Twitter с протоколом AT, например приложение Mastodon.

Евгений Федуненко