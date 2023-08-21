Из-за БПЛА в Подмосковье на запасные аэродромы перенаправили 47 рейсов

Сегодня утром 45 пассажирских и два грузовых рейса, следовавших в столичные аэропорты, были перенаправлены на запасные аэродромы. Об этом сообщила Росавиация. Ранее сегодня работу Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковского ограничивали из-за обнаружения двух беспилотников в Подмосковье.

«В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево. Также в аэропорт Жуковский»,— сообщили в Росавиации.

Рейсы перенаправили на запасные аэродромы Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга. Как сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на данные «Яндекс.Расписания», по состоянию на 9:27 в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — было задержано 94 рейса, еще один отменен. По состоянию на 9:00 все четыре столичных аэропорта работают штатно.

Первый дрон был сбит около 6:50 в районе населенного пункта Покровское Рузского района Подмосковья, второй — около 8:16 над Истринским районом.

Анастасия Ларина