Минобороны сообщило о сбитых в Подмосковье двух беспилотниках

Минобороны сообщило, что сегодня, 21 августа, были сбиты два украинских беспилотника — около 6:50 и в 8:16. Эту информацию подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Ограничения на прием и отправку рейсов вводили во Внуково и Домодедово.

По данным Минобороны, первый беспилотник был обнаружен силами ПВО над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. «Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района, пострадавших нет»,— говорится в пресс-релизе военного ведомства.

Через два часа система ПВО уничтожила еще один дрон. Он потерпел крушение над территорией Истринского района.

Во Внуково с 6:25 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани, сообщили ТАСС в его пресс-службе. Аэропорт Домодедово также вводил временные ограничения на прием и вылет самолетов, сообщила его пресс-служба «РИА Новости». Рейс «Аэрофлота» из Екатеринбурга вместо Шереметьево приземлился в Казани, хотя пресс-служба этого аэропорта об ограничениях не сообщала, как и пресс-служба Жуковского.

19 августа Минобороны отчиталось о подавлении дрона на подлете к Москве, он упал рядом с подмосковным Путилково. 20 августа несколько регионов подверглись атаке украинских БПЛА. В Подмосковье, Ростовской и Белгородской областях они не привели к пострадавшим и разрушениям. В Курске беспилотник врезался в вокзал, пять человек получили легкие ранения.

Подробности — в материале «Ъ» «Дрон влетел в историю».

Лаура Кеффер