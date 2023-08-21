В Подмосковье уничтожен второй за утро беспилотник

Дежурные силы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Истринским районом Московской области, сообщило Минобороны РФ. Около 6:50 сбили другой дрон, он упал в районе населенного пункта Покровское Рузского района.

«21 августа в 08:16 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа»,— говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Первый беспилотник сегодня сбили утром в районе 6:50. Никто не пострадал.

Из-за обнаружения беспилотника временно ограничивали прием и вылет рейсов столичные аэропорты Домодедово и Внуково. Шереметьево не сообщал об ограничениях, но четыре рейса, следовавшие в этот аэропорт, принял аэропорт Казани. Жуковский не сообщал об ограничениях.