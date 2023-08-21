Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Подмосковье уничтожен второй за утро беспилотник

Дежурные силы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Истринским районом Московской области, сообщило Минобороны РФ. Около 6:50 сбили другой дрон, он упал в районе населенного пункта Покровское Рузского района.

«21 августа в 08:16 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа»,— говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Первый беспилотник сегодня сбили утром в районе 6:50. Никто не пострадал.

Из-за обнаружения беспилотника временно ограничивали прием и вылет рейсов столичные аэропорты Домодедово и Внуково. Шереметьево не сообщал об ограничениях, но четыре рейса, следовавшие в этот аэропорт, принял аэропорт Казани. Жуковский не сообщал об ограничениях.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...