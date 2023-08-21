Минобороны сообщило о втором за день сбитом ПВО над Белгородской областью БПЛА

В министерстве обороны РФ второй раз за день сообщили о пресечении «террористической атаки киевского режима» в небе над Белгородской областью. В районе 16:30 понедельника, 21 августа, российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над регионом областью «беспилотный летательный аппарат самолетного типа», сообщили в министерстве.

«Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области»,— сказано в сообщении ведомства.

В районе 14:30 в небе над регионом ПВО сбила еще один БПЛА самолетного типа, сообщали ранее в Минобороны.

Сегодня же ВСУ сбросили с беспилотника «осколочный боеприпас для гранатомета» в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате поврежден один легковой автомобиль.

Сергей Калашников

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