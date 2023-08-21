Запитайтесь, регионы

Правительство назначило поставщиком электроэнергии на новых территориях структуру «Росатома»: она будет покупать электроэнергию по тарифам у местных электростанций и по рыночным ценам — у станций в соседних регионах России. Генерация в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, по данным Минэнерго, покрывает примерно 70% их потребления. Новые регионы по планам правительства полностью интегрируют в оптовый энергорынок России к 2028 году. Распределительные электросети будут находиться в ведении региональных властей, «Россети» уже занимаются магистральными сетями, а местная генерация будет передана крупным энергокомпаниям с госучастием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полная интеграция новых субъектов в оптовый энергорынок РФ запланирована на 2028 год, но работа в этом направлении уже ведется

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Полная интеграция новых субъектов в оптовый энергорынок РФ запланирована на 2028 год, но работа в этом направлении уже ведется

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Единым поставщиком электроэнергии в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях станет структура «Росатома», следует из распоряжения правительства, опубликованного 17 августа. Поставками энергии в новых регионах займется созданное 17 июля ООО «Единый закупщик»: по данным ЕГРЮЛ, 99% этой компании принадлежит «Атомэнергосбыту», еще 1% — у «Атомэнергосбыта Бизнес». «Единый закупщик» будет покупать электроэнергию по тарифам у электростанций на новых территориях, а часть электроэнергии — по рыночным ценам в соседних регионах РФ.

«Единый закупщик» будет поставлять электроэнергию гарантирующим поставщикам электроэнергии (ГП) по регулируемым ценам. Статус ГП на новых территориях тоже получили структуры «Атомэнергосбыта»: «Энергосбыт Донецк», «Энергосбыт Луганск», «Энергосбыт Запорожье» и «Энергосбыт Херсон». В «Росатоме» сообщили “Ъ”, что новые структуры по распоряжению правительства начнут выполнять функции ГП с 1 октября. Для юрлиц процедура заключения договора энергоснабжения с ГП упрощена, а для физлиц договор заключается автоматически. Решение правительства, говорят в «Росатоме», позволит «повысить качество работы с клиентами, обеспечить гарантированное и надежное электроснабжение потребителей, интегрировать энергосистемы новых субъектов РФ в Единую энергосистему (ЕЭС) России».

На данный момент около 70% потребления новых регионов закрывает местная генерация, остальная часть идет из ЕЭС России, рассказал “Ъ” глава Минэнерго Николай Шульгинов.

Он отметил, что электропотребление внутри регионов постепенно восстанавливается. После разрушения Каховской ГЭС увеличился переток энергии в Херсонскую и Запорожскую области из соседних регионов. По словам министра, реализуется план мероприятий по повышению надежности энергоснабжения, в том числе путем более тесной интеграции энергосистемы новых регионов с ОЭС Юга (создание так называемого Азовского кольца).

Предполагается, что новые территории будут присоединены к первой ценовой зоне оптового энергорынка (европейская часть РФ и Урал) к 2028 году. Переходный период понадобится для «технологической перестройки энергосистемы и выстраивания коммерческих отношений с учетом сложившейся топологии сети, состояния собственной генерации, баланса потребления и мощности, возможностей передачи по магистральным связям, а также интеграции хозяйственных отношений новых регионов в существующие правила, технологические и финансовые, функционирования энергосистемы РФ», продолжает Николай Шульгинов. Отдельный вопрос — прогнозирование роста потребления и платежная дисциплина, особенно у промышленных предприятий, бюджетных потребителей и предприятий ЖКХ. Поэтому, отмечает Николай Шульгинов, решено на время переходного периода ввести институт единого закупщика, который будет сводить технологические балансы потребления, внутренней выработки и перетоков электроэнергии как внутри новых субъектов, так и с соседними субъектами РФ.

Господин Шульгинов добавил, что уже приняты решения и завершаются процедуры по разграничению сфер ответственности в электроэнергетическом комплексе новых регионов.

Распределительные сети в новых регионах будут находиться в ведении местных властей. «Россети» занимаются восстановлением и строительством магистральных электросетей. Объекты генерации передаются под управление крупнейших компаний с госучастием, отметил Николай Шульгинов.

В переходный период будет возникать разница между конечными тарифами на электроэнергию и затратами на ее производство, передачу и закупку на энергорынке. Николай Шульгинов пояснил “Ъ”, что решение об объемах и источниках компенсации межтарифной разницы будет принимать правительство РФ. При этом по мере доведения тарифов до экономически сбалансированного уровня (сравнимых с уровнями соседних регионов) и улучшения платежной дисциплины объем межтарифной разницы будет сокращаться и достигнет нуля в течение десяти лет.

Подобная схема поставок энергии через единого закупщика применялась в 2014 году в Крыму: им была назначена структура «Интер РАО» — «Центр осуществления расчетов». Главное отличие состояло в том, что Крым был технологически изолирован от ЕЭС России, а новые территории имеют электросвязи с соседними регионами.

Энергосистемы ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей вошли в состав ОЭС Юга, пояснили “Ъ” в «Системном операторе» (СО; диспетчер энергосистемы). Но пока на новые территории будут распространяться только правила розничных энергорынков по аналогии с работой технологически изолированных энергосистем.

Процедуры оптового энергорынка, предусматривающие конкурентный отбор ценовых заявок электростанций, пока действовать не будут, добавили в СО.

Правительство установило норматив потерь электроэнергии при передаче в распределительных сетях новых регионов на уровне до 14% от объема отпуска, а в магистральных сетях — до 6,5%, что выше показателей в среднем по России. В «Россетях» пояснили “Ъ”, что норматив 6,5% на магистральных сетях «обусловлен прежде всего техническим состоянием объектов на текущий момент». Госхолдинг будет приобретать электроэнергию в целях компенсации потерь у единого закупщика.

ФАС уже опубликовала предложения по размеру максимальных и минимальных уровней тарифов на электроэнергию в новых регионах с 1 октября до конца года. Конечный тариф для населения в пределах потребления до 150 кВт•ч в месяц в ДНР будет находиться в диапазоне 1,1–1,87 руб. за 1 кВт•ч, в ЛНР — 1,08–1,83 руб., в Запорожской области — 1,05–1,87 руб., в Херсонской — 1,05–1,78 руб. Точный тариф с разбивкой по всем объемам потребления позднее установят региональные регуляторы. В ФАС сообщили “Ъ”, что «дополнительной тарифной нагрузки для населения не будет, поскольку цены остаются на том же уровне, как и сейчас». Тарифы на 2024 год будут установлены в рамках общей тарифной кампании на будущий период вместе с остальными регионами.

Конечная цена для юрлиц будет состоять из тарифа на энергию, тарифа на передачу и сбытовой надбавки. Тарифы на электроэнергию могут составить 1,91 руб. за 1 кВт•ч в ДНР, в ЛНР — 0,76 руб., а в Запорожской и Херсонской областях — 0,38 руб. Диапазон тарифов на передачу электроэнергии — 0,7–4,4 руб. в зависимости от уровня напряжения. Сбытовые надбавки установят региональные регуляторы.

Полина Смертина