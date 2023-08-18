Пятерка с минусом

В четверг завершился этап выдвижения кандидатов в депутаты законодательных собраний новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Ажиотажным его не назовешь: списки представила только парламентская «пятерка», освобожденная от необходимости сбора подписей для участия в выборах, а «малые» партии, которым нужно было заручиться поддержкой до 10 тыс. местных жителей, включиться в борьбу и не пытались. Но даже думские «льготники» не везде будут участвовать в выборах в полном составе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

В Народные советы ДНР и ЛНР списки кандидатов выдвинули все партии, представленные в Госдуме,— «Единая Россия» (ЕР), КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) и «Новые люди». По данным ГАС «Выборы», луганский избирком уже зарегистрировал всех участников кампании, донецкий — пока только либерал-демократов и эсеров. Процесс регистрации продлится до 23 августа.

Напомним, выборы первых созывов законодательных органов новых субъектов РФ пройдут исключительно по партийным спискам. В Народные советы республик будет избрано 90 и 50 депутатов соответственно, в Запорожское заксобрание — 40, в Херсонскую облдуму — 36. По закону думские партии имеют право выдвигать кандидатов без сбора подписей, а всем остальным нужно заручиться поддержкой 0,5% избирателей региона. В ДНР этот порог составлял 9 тыс. подписей, в ЛНР — 9,9 тыс., в Запорожской области — 3,3 тыс., в Херсонской — 1,7 тыс. Половину из них можно было собрать через «Госуслуги».

Впрочем, ни одна из «малых» партий даже не попыталась выдвинуть свои списки. А в Запорожской и Херсонской областях этого не стали делать и «Новые люди». В их пресс-службе “Ъ” пояснили, что партия отказалась от участия, поскольку еще не зарегистрировала там свои ячейки: «Мы очень тщательно подходим к подбору кандидатов. Без открытого партийного отделения в регионе это сделать сложно». «Новые люди» пообещали «в будущем» открыть запорожскую и херсонскую ячейки и принять участие «в следующих выборах». При этом партия уже сейчас выдвинула список кандидатов в горсовет Энергодара (город-спутник Запорожской АЭС).

В «малых» партиях отказ от участия в выборах объясняют примерно так же. Например, зампред центрального совета Партии пенсионеров Владимир Ворожцов заявил “Ъ”, что выдвигать списки без действующих ячеек «просто неэтично»: «Мы активно работаем в новых субъектах, но пока не успели создать отделения — в нынешних условиях есть объективные сложности». По его словам, активисты «в основном воюют — им сейчас не до выборов».

Списки единороссов в новых субъектах, как уже ранее сообщал “Ъ” (см. “Ъ” от 3 августа), возглавляют как крупные федеральные фигуры — врио глав регионов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо, депутаты Госдумы Виктор Водолацкий и Игорь Кастюкевич, так и местные политики — комбат «Спарты» Артем Жога, спикер Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко, глава Мелитополя Галина Данильченко, луганский сенатор Ольга Бас и другие.

У коммунистов во главе списков идут первые секретари республиканских и областных комитетов партии Борис Литвинов, Игорь Гуменюк, Олег Слюсаренко и Рамиль Замалетдинов, а также действующий депутат парламента ЛНР Александр Ермоленко. В остальном КПРФ выдвинула малоизвестных кандидатов, многие из которых проживают на территории «старых» субъектов — Москвы, Краснодарского края, Московской, Ульяновской, Амурской, Ростовской и других областей.

Списки ЛДПР на выборы традиционно «тащит» лидер партии Леонид Слуцкий, а следом за ним идут координаторы местных ячеек, в частности действующий депутат парламента ЛНР Максим Уваров, бывший активист мелитопольского «Антимайдана» Екатерина Уманец, советник главы ДНР Андрей Крамар и новокаховский предприниматель Надежда Пасько. В списках партии, как и у коммунистов, тоже много кандидатов, проживающих в Москве.

У СРЗП во главе списка в Народный совет ДНР идет «паровоз» — депутат Госдумы Елена Драпеко (руководит донецкой ячейкой партии), а за ней расположились сразу два действующих республиканских депутата — Алексей Жигулин и Сергей Тельных. В остальных регионах списки возглавляют лидеры ячеек Геннадий Тараканов, Юрий Онищук и Игорь Щепелин.

Наконец, «Новых людей» в парламент ДНР ведет действующий депутат Народного совета Алексей Дорофеев, а в парламент ЛНР — местный предприниматель Вадим Колесник.

По мнению политолога Ростислава Туровского, результаты выдвижения кандидатов отражают реально существующую партийную ситуацию в новых регионах. «Первыми туда пришли и закрепились парламентские партии. Из их числа "Новые люди" появились не везде, а там, где было проще. Искусственно создавать видимость многопартийности за счет "мелких" партий там тоже не стали. Поэтому выборы просто превратились в соревнование парламентских партий»,— констатирует эксперт.

Андрей Прах