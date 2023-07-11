С переменным востоком

По данным “Ъ”, потребление электроэнергии в России за первое полугодие 2023 года увеличилось на 0,7%, составив примерно 560 млрд кВт•ч. В основном рост обеспечивали Сибирь и Дальний Восток за счет строительства Восточного полигона, роста экспорта в Китай, загрузки военно-промышленных предприятий и увеличения бытового потребления. Но в большинстве регионов спрос снижается из-за замедления деловой активности, говорят эксперты, прогнозируя в лучшем случае совсем небольшой рост спроса по итогам года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Спрос на электроэнергию в Единой энергосистеме России (ЕЭС, не включает технологически изолированные энергосистемы) за шесть месяцев 2023 года, по сведениям “Ъ”, достиг 560 млрд кВт•ч, увеличившись примерно на 0,7% год к году. Позитивная динамика в основном вызвана ростом спроса в Сибири и на Дальнем Востоке, где показатель мог вырасти более чем на 3%. Суммарный спрос этих энергосистем, по оценкам “Ъ”, превысил 140 млрд кВт•ч. С начала текущего года электропотребление также увеличилось в энергосистемах Урала, Юга и Средней Волги, но там рост показателя был менее 1%.

Спад спроса в первом полугодии произошел в двух энергосистемах — Центра и Северо-Запада. Наибольшее снижение спроса, по оценкам “Ъ”, произошло на Северо-Западе, составив около 1,5% год к году. На Северо-Западе ожидаемо упало и производство электроэнергии: выработка сократилась примерно на 6% год к году из-за остановки экспорта в ЕС из Калининградской и Псковской областей. В первом полугодии 2022 года Россия наращивала поставки энергии в Финляндию и Прибалтику на фоне высоких цен на европейском энергорынке, но в мае экспорт остановился из-за санкций.

На оптовом энергорынке, куда не входит Дальний Восток, динамика спроса менялась от месяца к месяцу: заметный рост произошел в феврале; в марте и в мае в большинстве энергосистем происходило заметное снижение спроса, а в апреле показатель практически не менялся. В июне спрос вернулся к росту темпами выше 1,5%.

По оценкам Евгения Рудакова из ИПЕМ, прирост потребления электроэнергии за шесть месяцев 2023 года составляет 0,5–0,6%. Потребление увеличивается за счет строительства, железнодорожного транспорта, отдельных сегментов обрабатывающей промышленности, замечает он.

Денис Красновский из АКРА полагает, что рост потребления в Сибири и на Дальнем Востоке обусловлен в первую очередь реализацией проекта по расширению Восточного полигона, увеличением сырьевого и энергетического экспорта в Китай, текущей загрузкой предприятий военно-промышленного комплекса, ростом майнинга криптовалюты и приростом потребления у населения. Однако в большинстве регионов наблюдается спад потребления, в основном из-за снижения деловой активности на фоне санкций, говорит господин Красновский.

Директор консалтинговой компании Ensolve Алексей Жихарев считает, что из-за роста потребления в Сибири и на Дальнем Востоке на фоне переориентации национальной экономики на восток могут сформироваться локальные энергодефициты, что может стать поводом для объявления конкурсов на строительство новой генерации в перспективе следующих двух лет.

Потребление электроэнергии за весь 2022 год выросло на 1,5% и составило 1,106 трлн кВт•ч, а выработка увеличилась на 0,6%, до 1,121 трлн кВт•ч, следует из последних открытых данных «Системного оператора» (СО, диспетчер энергосистемы). Судя по прогнозам, опубликованным в марте в схеме и программе развития энергосистем России, регуляторы ожидают роста потребления в 2023 году на 1,5%, до 1,124 трлн кВт•ч.

Эксперты, опрошенные “Ъ”, не ожидают существенного роста энергоспроса по итогам года. Денис Красновский считает, что динамика потребления в текущем году будет находиться в диапазоне от минус 0,5% до плюс 0,5% к прошлому году (без учета новых территорий). Алексей Жихарев полагает, что за весь год прирост показателя ограничится диапазоном 0,7–0,8%. «В значительной степени текущий рост потребления имеет восстановительный характер,— говорит Евгений Рудаков.— Вероятно, к концу года будет околонулевая динамика». По прогнозам «Сообщества потребителей энергии», потребление в обеих ценовых зонах оптового энергорынка увеличится на 0,5% год к году, причем в основном в Сибири. На Дальнем Востоке темпы роста потребления будут выше, чем в остальной стране.

Полина Смертина