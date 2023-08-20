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Коммерсантъ FM
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Рублю оказали доверие

Какие еще валюты выбирают граждане для хранения денег

Большинство россиян доверяет национальной валюте. 61% граждан считают, что безопаснее и выгоднее всего хранить сбережения в рублях. Вчетверо меньше — 15% — отдают предпочтение другим валютам, и все чаще это скорее китайский юань, а не доллар и евро. Такие результаты показал опрос фонда «Общественное мнение».

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Участникам исследования, помимо прочих, задали чисто гипотетический вопрос: если бы вам подарили крупную сумму в рублях, в какую валюту вы перевели бы эти деньги и положили на сберегательный счет на пятилетниий срок? Юань назвали 32% респондентов, евро и доллар — 26% и 23% соответственно, британский фунт — 3%, турецкую лиру, дирхам ОАЭ, швейцарский франк и японскую йену — по 2%.

Каким валютам сохраняют верность бизнес

Результаты опроса довольно точно отражают настроения россиян, считает ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. При этом он практически не видит других валют, кроме юаня, в которые россияне сейчас могли бы вложиться как в инструмент накопления:

«Юани становятся популярными не только у граждан, но и у российских компаний, которые размещают в них свои облигации. Соответственно, есть возможность не просто держать валюту на руках, а еще зарабатывать с ее помощью. В какой-то степени альтернативой может стать гонконгский доллар, но там есть свои нюансы, в том числе связанные с открытием счета и так далее.

То есть наши банки пока предпочитают работать именно с юанем, а не с какими-то другими валютами.

К тому же они не особо популярны, поскольку, если говорить о деньгах стран СНГ, они столь же волатильны, сколько и рубль, они так же девальвируются к основным валютам мира. Единственное их преимущество в том, что если ведутся какие-то дела со странами ближнего зарубежья, то они вполне пригодны для бизнеса, а также для поездок.

С малыми валютами всегда есть одна большая проблема: они не имеют широкого международного хождения. Конечно, если есть возможность открыть счет в банке ОАЭ и через него работать с теми же картами Visa и так далее, тогда вопрос решается. Но не у всех граждан есть такая возможность, поскольку это требует достаточно высокого уровня накоплений и активности. Для всех остальных они полезны только, наверное, с точки зрения туризма».

Почему сбережения в рублях сохраняют популярность

Интерес россиян к китайскому юаню вполне логичен, но не стоит думать, что эта валюта не подвержена рискам. Так считает аналитик группы компаний «Инста-Форекс» Александр Давыдов. По его мнению, перспективными валютами для граждан могут стать бразильский реал и индийская рупия, но не сейчас: «Объективно в нынешних условиях интерес к китайскому юаню растет, на фоне достаточно устойчивого и продолжительного ослабления рубля это вполне логично.

И в целом Китай выглядит относительно устойчиво по сравнению с другими странами, даже очень крупными и значимыми, и доверие, соответственно, к его валюте тоже серьезно растет. По всей видимости, эта тенденция будет продолжаться. Но здесь есть определенный риск. Все-таки курс юаня жестко контролирует Народный банк Китая. А что, если в ситуации каких-то изменений внутри страны он начнет принимать некоторые решения, которые будут идти вразрез с юанем?

Подобные риски при жестком регулировании той или иной валюты существуют всегда, и их нужно держать в уме. Но на самом деле они есть и в отношении многих других валют, которые тоже периодически вызывают интерес, особенно тех, которые в последние годы демонстрируют невероятную устойчивость. В частности, это дирхам. Он полностью привязан к тому же самому доллару, и его курс относительно доллара никак не меняется.

Почему кредитные организации отказываются от вкладов в долларах и евро

Такая политика возможна, если центральный банк страны готов в случае чего сжигать практически в неограниченных масштабах свои резервы. А что, если они закончатся? Что касается других валют, мало какие могут быть еще интересы. Бразильский реал и индийская рупия имеют хорошие перспективы, но в отдаленном будущем. Это даже не несколько месяцев, а несколько лет».

Аутсайдерами участники опроса ФОМ сочли израильский шекель и иранский риал. Они получили по 1% голосов респондентов.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Загорский

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