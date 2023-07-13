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Коммерсантъ FM
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Бизнес выбрал юани

Граждане сохраняют верность недружественным валютам

Корпоративные клиенты российских банков активно замещают на своих счетах доллар и евро юанями. Согласно данным ЦБ, доля «нетоксичных» валют на счетах юридических лиц достигла 42%. В основном корпоративные клиенты используют их для расчетов, тогда как физлица рассматривают валюту как средство сбережения и пока не готовы менять доллары и евро на «дружественный», но малодоходный юань. Переходить в рубли они тоже не спешат, отмечают эксперты, ожидая дальнейшей девальвации российской валюты.

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Валютные остатки на счетах компаний в российских банках в «недружественных» валютах стремительно снижаются. К началу июня их доля сократилась до 58% от общего объема валютных депозитов, тогда как в начале года превышала 76%.

Об этом свидетельствуют данные о депозитных и текущих счетах юрлиц из опубликованного на днях обзора рисков финансовых рынков ЦБ. При сохранении текущих темпов доля средств в «дружественных» валютах уже к осени может превысить половину от общих валютных счетов.

В банках подтверждают спрос на размещение средств корпоративных клиентов в «дружественных» валютах, речь идет преимущественно о юане. В Сбербанке отметили, что «с начала года объем средств в юанях увеличился в четыре раза».

В ВТБ за первое полугодие 2023 года объем размещенных корпоративных средств в китайской валюте вырос более чем в два раза и составил 1,14 млрд CNY. К концу года банк рассчитывает удвоить этот показатель. В МКБ отмечают в первом полугодии рост корпоративного портфеля в юанях более чем в 1,5 раза. В Росбанке с начала года портфель юаневых депозитов юрлиц вырос на 22,5%.

«Динамика размещения депозитов в юанях с начала года положительная»,— говорят в Альфа-банке. Совкомбанк по-прежнему предлагает юрлицам депозиты в долларах и евро, однако там тоже отмечают значительный рост спроса на открытие депозитов в юанях.

В СДМ-банке, где помимо юаней доступны депозиты также в долларах и евро, прирост вкладчиков в китайской валюте с начала 2023 года составил 10%. При этом в банке отмечают, «что, в отличие от депозитов в юанях, объемы депозитов в долларах и евро не растут, но и не падают, та как есть целый ряд клиентов, которые по-прежнему доверяют этим валютам».

«Форточка» для проведения платежей в «токсичных» валютах еще существует, но постепенно и она закрывается, отмечает один из банковских аналитиков. Как правило, такие платежи проводятся через дочерние структуры иностранных банков. Число российских банков, работающих с «недружественными» валютами, становится все меньше по мере расширения санкционных списков.

Среди «дружественных» валют в силу своей ликвидности лидирует юань. У компаний при этом может скапливаться юаневая ликвидность. «Рост депозитов юридических лиц в "дружественных" валютах говорит об изменении валют, используемых во внешнеторговых расчетах российских компаний»,— отмечает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.

Вместе с тем в сегменте валютных депозитов физических лиц доля доллара и евро сокращается гораздо менее динамично. По данным ЦБ, к 1 июня на них приходилось немногим менее 87%.

Открытие валютных депозитов для розничных клиентов, в отличие от компаний, которые имеют валютную выручку,— это во многом инвестиционное решение. «Инвестиционные цели мотивируют граждан к конвертации не так сильно, тем более что они и так несут повышенные рублевые расходы после прошлогоднего роста цен, норма сбережения сократилась»,— поясняет управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

К тому же ставки по юаневым депозитам (до 4% годовых; см. “Ъ” от 14 июня) выглядят не самыми привлекательными на фоне ставок по рублевым вкладам (средняя максимальная ставка в крупных банках составляет около 8% годовых). В то время как компании используют валюту как средство расчетов, поясняет госпожа Богомолова, население «не спешит конвертировать "недружественные" валюты в рубли, возможно, ожидая его дальнейшей девальвации и шанса обмена по более высокому курсу».

Ольга Шерункова, Юлия Пославская

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