Население сдает валюту

По данным Банка России, объем наличной валюты на руках граждан продолжает снижаться. Однако в сохраняющихся валютных сбережениях большая часть по-прежнему приходится на «токсичные» доллары и евро, тогда как доля дружественных валют занимает всего 13% остатков на счетах и депозитах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2023 года объем наличной иностранной валюты у населения сократился на 17,8 млрд руб., следует из опубликованной ЦБ РФ динамики вложения домашних хозяйств в наличную национальную и иностранную валюту.

За тот же период объем наличных рублевых средств на руках у домохозяйств вырос на 300,6 млрд руб. (против роста на 1,2 трлн руб. за четвертый квартал 2022 года). Всего на начало апреля наличная валюта составляла 17% финансовых активов домохозяйств, или 22,5 трлн руб., 33,3% (44,1 трлн руб.) — депозиты, 35,3% (46,8 трлн руб.) — акции и прочие формы участия в капитале.

Как свидетельствуют данные, снижение валютной наличности в поквартальной динамике замедлилось, в предыдущем, четвертом квартале 2022 года объем иностранной валюты сократился на 69,5 млрд руб., до этого показатель рос, в том числе до рекордных значений в первом квартале 2022 года (составил 1,2 трлн руб.). В статистике не присутствует разбивка на виды валют.

Снижение объема валюты на руках у населения вполне адекватно текущей ситуации, считает глава центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников.

По его оценке, основной категорией наличных трат в данном случае может служить туризм. «Россияне еще в первом квартале прошлого года запаслись большим объемом валюты, потом часть вернули в банки, а когда стало понятно, что снять ее можно будет в рублях (это ограничение ЦБ действует до 9 сентября 2023 года.— “Ъ”), то постепенно эти наличные начали таять»,— объясняет он.

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Вместе с тем, обращает внимание эксперт, оценка ЦБ по объему валюты у населения на руках носит приблизительный характер. Оценка рассчитывается на основе в том числе банковской отчетности по купле-продаже валюты, задекларированному объему ввоза валюты и других данных.

Согласно данным ЦБ, на валютных счетах и вкладах розничных клиентов лишь 13% средств по состоянию на 1 мая 2023 года приходилось на «нетоксичные» валюты, тогда как на «токсичные» — 87%.

Объем сбережений в «токсичной» валюте в последние месяцы остается стабильным (на уровне 87–89%).

По оценке господина Матовникова, в данном случае многое зависит от стратегии и поведения клиентов: кто-то считает, что рубль девальвируется, кто-то ждет удобного курса, чтобы выйти из «токсичных» валютных сбережений, стратегия держать валюту по текущим низким ставкам «и все равно быть в плюсе» оправдала себя в первом полугодии 2023 года, но может более не дать похожих результатов. Впрочем, несмотря на это, девалютизация вкладов и внутри этого тренда отказ от «токсичных» валют на рынке происходит, подчеркивает он.

Кроме того, согласно последнему мониторингу компании Frank RG, число крупных российских банков, имеющих в своей линейке вклады в долларах и евро, сокращается (cм. “Ъ” от 3 июля). Но появляются экзотичные предложения по сбережениям в дружественных валютах.

В целом на операции с наличными в структуре финансовых активов домохозяйств по итогам первого квартала пришелся прирост в 283 млрд руб., на депозитные операции — 419 млрд руб., на акции и прочие участия в капиталах — 544 млрд руб. Прирост депозитов произошел в результате увеличения объема рублевых средств на 524,4 млрд руб. и депозитов в банках-нерезидентах на 424,8 млрд руб. Но динамика депозитов в иностранной валюте, по данным ЦБ, по-прежнему отрицательная, по итогам первого квартала наблюдалось снижение на 421,6 млрд руб.

Ольга Шерункова