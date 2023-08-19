Россия заявила об опасном сближении истребителей F-35 США с Су-35 в Сирии

Два истребителя F-35 коалиции США опасно сблизились с двумя самолетами Су-35 военно-космических сил России в районе военной базы Эт-Танф в Сирии, заявил заместитель главы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить.

«19 августа с 6:08 до 6:16 в районе Эт-Танф на высоте около 9 тыс. метров произошло опасное сближение двух истребителей F-35 коалиции с парой самолетов Су-35 ВКС России, совершавших плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно приняли необходимые меры для предотвращения столкновения»,— сказал господин Кулить (цитата по ТАСС).

Замглавы Центра также заявил, что за сутки коалиция США семь раз нарушила протокол деконфликтации от 9 октября 2019 года, не согласовав с РФ полеты БПЛА. Он добавил, что за сутки на базе Эт-Танф (используется коалицией США) зафиксировано 14 нарушений парами истребителей F-35, F-16 и Typhoon, а также двумя БПЛА MQ-1C.

По словам господина Кулитя, за прошедшие сутки зафиксирован обстрел сирийских позиций со стороны Исламской партии Туркестана (признана террористической и запрещена в России) в провинции Алеппо.

В ночь на 18 августа Центр по примирению враждующих сторон также сообщил об опасном сближении двух истребителей F-35 коалиции с двумя российскими самолетами Су-35. Минобороны в июне зафиксировало в Сирии 315 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотников и авиации возглавляемой США коалиции. В июле США обвинили российских пилотов в небезопасных маневрах возле американских беспилотников MQ-9 в Сирии. Вашингтон также рассказывал об инциденте с российским Су-35.

Эрдни Кагалтынов