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Коммерсантъ FM
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Арсен Захарян перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад»

Российский футболист Арсен Захарян перешел из московского «Динамо» в испанский футбольный клуб «Реал Сосьедад», сообщила пресс-служба столичной команды.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Переход Захаряна в испанский клуб 13 августа анонсировал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.

Помимо «Реал Сосьедад» кандидатами на приобретение российского полузащитника назывались итальянские «Лацио» и «Дженоа», а также французский «Страсбур».

В составе основной команды «Динамо», дебютировав в 2020 году, Захарян провел 89 матчей, забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. За сборную, дебютировав в 2021 году, он сыграл семь матчей.

«Реал Сосьедад» — испанский клуб из Сан-Себастьяна. В прошлом сезоне занял в чемпионате Испании четвертое место, набрав 71 очко. Это позволило команде попасть в число участников Лиги чемпионов в текущем сезоне.

Подробнее о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад» — в материале «Арсен Захарян выиграл Лигу чемпионов».

Эрдни Кагалтынов

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