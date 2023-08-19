Арсен Захарян перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад»

Российский футболист Арсен Захарян перешел из московского «Динамо» в испанский футбольный клуб «Реал Сосьедад», сообщила пресс-служба столичной команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Переход Захаряна в испанский клуб 13 августа анонсировал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.

Помимо «Реал Сосьедад» кандидатами на приобретение российского полузащитника назывались итальянские «Лацио» и «Дженоа», а также французский «Страсбур».

В составе основной команды «Динамо», дебютировав в 2020 году, Захарян провел 89 матчей, забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. За сборную, дебютировав в 2021 году, он сыграл семь матчей.

«Реал Сосьедад» — испанский клуб из Сан-Себастьяна. В прошлом сезоне занял в чемпионате Испании четвертое место, набрав 71 очко. Это позволило команде попасть в число участников Лиги чемпионов в текущем сезоне.

Подробнее о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад» — в материале «Арсен Захарян выиграл Лигу чемпионов».

Эрдни Кагалтынов