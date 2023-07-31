Трансфер Захаряна из «Динамо» в «Лацио» сорвался

Трансфер полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в итальянский «Лацио» сорвался, об этом спортивный директор клуба Анджело Фабиани сообщил «Спорт-Экспресс». «Динамо» запросил сумму, которую отказались выплачивать в «Лацио».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арсен Захарян

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Арсен Захарян

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным «Спорт-Экспресс», в переговоры по переходу 20-летнего Захаряна вступили также французский «Страсбур» и итальянский «Дженоа». При этом ценовые предложения всех трех клубов не устраивают «Динамо», московский клуб планирует получить за Арсена Захаряна около €15 млн.

Ранее Sport24 писал, что причиной срыва сделки в том числе могло стать нежелание главного тренера клуба Маурицио Сарри видеть в команде футболиста не из Евросоюза.

На счету Арсена Захаряна за всю карьеру в «Динамо» 17 голов и 24 результативные передачи в 86 матчах. По версии РФС, он является лучшим молодым игроком сезона-2021/22.

Полина Мотызлевская