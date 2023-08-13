Арсен Захарян выиграл Лигу чемпионов

В ближайшее время будет завершена главная для Российской премьер-лиги (РПЛ) трансферная сделка в рамках нынешнего летнего окна. 20-летний полузащитник «Динамо» Арсен Захарян совершит редчайший для отечественного футбола переход — не просто в одну из ведущих лиг Европы, а в один из ведущих ее клубов. Захаряна, который прошлым летом интересовал «Челси», за сумму €12 млн покупает «Реал Сосьедад». В минувшем испанском первенстве он занял четвертое место, а сейчас готовится стартовать на групповом этапе Лиги чемпионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арсен Захарян (№47) привлек внимание «Реал Сосьедада» точностью передач и умением врываться в свободные зоны из глубины

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Арсен Захарян (№47) привлек внимание «Реал Сосьедада» точностью передач и умением врываться в свободные зоны из глубины

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О том, что переход Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад» можно считать свершившимся фактом, сообщил главный тренер московского клуба Марцел Личка. Во время интервью в эфире «Матч Премьер» перед матчем четвертого тура чемпионата страны, в котором динамовцы принимали «Балтику» (см. материал на этой странице), он предупредил, что Захарян, хотя и «будет на стадионе», в нем не сыграет. «Уже можно сказать, что он игрок испанского клуба "Реал Сосьедад"»,— добавил Личка. Уже после матча информацию о переходе Захаряна подтвердил журналистам генеральный директор московского клуба Павел Пивоваров: «Принципиальная договоренность достигнута, сегодня Захарян улетает на медосмотр, но сделка на данный момент еще не закрыта». Информацию о трансфере распространили и крупнейшие испанские медиаресурсы, такие как As и Marca. По их данным, футболист, скорее всего, подпишет либо четырехлетний, либо пятилетний контракт с «Реал Сосьедадом».

«Динамо» же получит за него компенсацию в размере €12 млн.

По меркам сегодняшнего футбольного рынка это цена на игрока, может быть, и не обладающего характеристиками суперзвезды, но по крайней мере достаточно сильного и востребованного.

В любом случае в данной сделке, видимо, стоит выделить не финансовую, а имиджевую составляющую. Переходы из Российской премьер-лиги в чемпионаты «большой пятерки» не являются большой редкостью. Иногда их совершают отечественные футболисты, но чаще всего интерес к ним проявляют достаточно скромные клубы, такие как «Гавр», куда нынешним летом отправился из «Зенита» Далер Кузяев. Ситуации, когда россиянин привлекает внимание команды с серьезными амбициями, редки. В последние годы примерами могут служить разве что трансферы игроков «Локомотива» и ЦСКА Алексея Миранчука и Александра Головина. Миранчук в 2020 году уехал в итальянскую «Аталанту», Головин в 2018-м — во французский «Монако».

В этом смысле случай с Арсеном Захаряном, которому недавно исполнилось 20 лет, чрезвычайно примечателен. Трансферной целью «большого» европейского клуба он был еще год назад. Летом 2022-го Захаряна пытался приобрести лондонский «Челси». Однако завершить сделку не удалось, как официально формулировали представители российской и британской сторон, «по техническим причинам», судя по всему, сводившимся к невозможности организовать денежный перевод из Великобритании в находящуюся под санкциями в связи со специальной военной операцией на Украине Россию и клуб, чьим спонсором является банк ВТБ.

При этом в какой-то момент казалось, что Арсен Захарян из-за той истории упустил шанс прорваться на элитный футбольный уровень. Интерес к нему со стороны «Челси» выглядел вполне объяснимым.

Хавбек, совмещающий атакующие навыки с диспетчерскими, в тинейджерском возрасте производил впечатление настоящего футбольного вундеркинда.

Дебютировав в «Динамо» в конце 2020 года, он быстро закрепился в основе и обрел лидерский статус, в 18 лет, раньше, чем кто-либо, дебютировал в сборной России, а The Guardian включила его в свою версии 60 ярчайших молодых талантов европейского футбола.

Но вот минувший сезон Захарян провел, как и его клуб, рухнувший с третьего места в чемпионате на девятое, не так убедительно, в том числе с точки зрения статистики. В первенстве, к примеру, в его активе было лишь четыре забитых мяча и семь результативных передач. Без блеска Захарян начал и сезон новый — два гола в пяти официальных матчах. Самый удачный динамовцы сыграли в предыдущем туре, одолев на выезде — 3:2 — действующего чемпиона «Зенит». Но в нем Захаряна из-за травмы заменили еще в первом тайме.

Тем не менее от идеи его покупки не отказался клуб, который, пусть с некоторой натяжкой, следует, как и «Челси», отнести к категории грандов. «Реал Сосьедад» великолепно выступил в прошлом чемпионате Испании. Он финишировал в нем четвертым, пропустив вперед только трех слишком очевидных фаворитов — «Барселону», «Реал» и «Атлетико»,— и обеспечил себе право без отбора стартовать на групповом этапе Лиги чемпионов: в него сансебастьянцы не пробивались десять лет. Как правило, участие в этом турнире заставляет клубы придирчивее относиться к потенциальным новичкам.

Правда, кажется, переходу Арсена Захаряна все-таки во многом способствовали обстоятельства. В первую очередь это неожиданная потеря «Реал Сосьедадом» ветерана Давида Сильвы, порвавшего крестообразные связки. Сильва, был чрезвычайно важным для клуба футболистом, выполнявшим примерно те же функции, что и Захарян в «Динамо»,— вингера или атакующего хавбека. В конце июля он объявил о завершении карьеры, а с приобретением у «Манчестер Юнайтед» голландца Донни ван де Бека, который рассматривался менеджментом «Реал Сосьедада» в качестве приоритетного варианта, чтобы заменить Сильву, у него не срослось.

При этом Арсен Захарян, по мнению Cadena SER, также всегда нравился руководству испанского клуба и его тренеру Иманолю Альгуасилю, ценящему россиянина за «точность передач» и «умение врываться в свободные зоны» из глубины. Он идеально вписывается в его концепцию во всех смыслах — и по возрасту (даже с 37-летним Давидом Сильвой «Реал Сосьедад» был в числе наиболее молодых команд своего чемпионата, а средний возраст его основы не дотягивал до 25 лет), и по набору качеств. Альгуасиль предпочитает схему 4–3–3 с явным атакующим креном. В такой Захарян может играть сразу на нескольких позициях.

Алексей Доспехов