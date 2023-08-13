Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главный тренер «Динамо» Личка анонсировал переход Захаряна в «Реал Сосьедад»

Полузащитника сборной России и московского «Динамо» 20-летнего Арсена Захаряна уже можно считать игроком испанского «Реал Сосьедад». Об этом заявил главный тренер столичного клуба Марцел Личка. Ранее Захарян не попал в заявку на домашний матч 4-го тура Российской премьер-лиги против калининградской «Балтики».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Да, Арсен сегодня будет на стадионе, но уже можно сказать, что он игрок испанского клуба ''Реал Сосьедад''. Он не будет с нами на поле, к сожалению, а будет смотреть игру с трибуны»,— сказал Личка «Матч ТВ».

Помимо «Реал Сосьедад» кандидатами на приобретение российского полузащитника назывались итальянские «Лацио» и «Дженоа», а также французский «Страсбур».

По данным издания Mundo Deportivo, испанский клуб согласовал условия личного контракта с Арсеном Захаряном и близок к договоренности с «Динамо». Сумма трансфера может составить €12 млн.

В составе основной команды «Динамо», дебютировав в 2020 году, Захарян провел 89 матчей, забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. За сборную, дебютировав в 2021 году, он сыграл семь матчей. Контракт полузащитника с «Динамо» истекает в конце июня 2024 года.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...