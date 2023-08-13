Главный тренер «Динамо» Личка анонсировал переход Захаряна в «Реал Сосьедад»

Полузащитника сборной России и московского «Динамо» 20-летнего Арсена Захаряна уже можно считать игроком испанского «Реал Сосьедад». Об этом заявил главный тренер столичного клуба Марцел Личка. Ранее Захарян не попал в заявку на домашний матч 4-го тура Российской премьер-лиги против калининградской «Балтики».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Да, Арсен сегодня будет на стадионе, но уже можно сказать, что он игрок испанского клуба ''Реал Сосьедад''. Он не будет с нами на поле, к сожалению, а будет смотреть игру с трибуны»,— сказал Личка «Матч ТВ».

Помимо «Реал Сосьедад» кандидатами на приобретение российского полузащитника назывались итальянские «Лацио» и «Дженоа», а также французский «Страсбур».

По данным издания Mundo Deportivo, испанский клуб согласовал условия личного контракта с Арсеном Захаряном и близок к договоренности с «Динамо». Сумма трансфера может составить €12 млн.

В составе основной команды «Динамо», дебютировав в 2020 году, Захарян провел 89 матчей, забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. За сборную, дебютировав в 2021 году, он сыграл семь матчей. Контракт полузащитника с «Динамо» истекает в конце июня 2024 года.

Мария Федотова