Почти 17 тыс. человек получили выплаты по 10 тыс. руб. после ЧП на Каховской ГЭС

Оказавшиеся в зоне затопления после разрушения 6 июня Каховской ГЭС люди получают материальную помощь, в Херсонской области выплату в размере 10 тыс. руб. получили 16 926 человек. Об этом сообщило региональное министерство труда и соцполитики. Заявления на выплаты от пострадавших власти продолжают принимать, независимо от их прописки.

«В результате затопления прибрежной зоны Днепра многие жители оказались без крова. Многие из них потеряли свои дома и были вынуждены эвакуироваться в ПВРы»,— сообщает министерство. Эвакуированные в пункты временного размещения продолжают получать гумпомощь.

В результате разрушения ГЭС затопило Новую Каховку и часть населенных пунктов ниже по течению. Среди прочего серьезно снизился уровень воды в резервуаре для охлаждения систем Запорожской АЭС.

Мария Федотова