На Тенерифе из-за природного пожара эвакуированы 26 тыс. человек

Более 26 тыс. человек эвакуированы на испанском курортном острове Тенерифе из-за лесного пожара. Он начался вечером 15 августа, по данным от 18-го числа, с момента начала пожара было эвакуировано около 4,5 тыс. человек.

Эвакуация шла в пяти муниципалитетах в северной части острова на фоне усиления пожара, которое было вызвано сильными ветрами и более высокой, чем ожидалось, температурой воздуха. Власти предупредили, что в случае распространения пожара эвакуация может продолжиться.

«Предварительные оценки предполагают, что было эвакуировано более 26 тыс. человек»,— сообщили экстренные службы в соцсети X (цитата по AFP). По данным пожарной службы, периметр пожара сильно вырос за ночь, а огонь спускался по склону горы в северной части района Санта-Урсула.

В Европу этим летом пришла сильная жара. Июль был назван самым жарким месяцем в истории. Эксперты ООН заявили, что экстремальная жара становится нормой.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Жара с последствиями».

Мария Федотова