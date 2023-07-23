Большая жара

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), начало июля было самым жарким за всю историю наблюдений. 7 июля зафиксирован новый температурный рекорд: средняя мировая температура достигла 17,24°C, что на 0,3°C выше прежнего рекорда, установленного в августе 2016 года. Июнь 2023-го также был самым теплым за всю историю. Июль имеет все шансы продолжить тенденцию — в последние дни организация фиксирует обновление местных рекордов в разных странах.

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В целом, как показал анализ ВМО, последние восемь лет (2015–2022) были самыми теплыми в истории. Годовые глобальные температуры превышали показатели доиндустриального уровня (1850–1900) по крайней мере на 1°C. Особо отличились 2016, 2019 и 2020 года.

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Последствиями глобального потепления стали повышение температуры Мирового океана...

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...активное таяние ледников и рекордно низкая площадь морского льда в Антарктиде.

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Из-за «теплового взрыва» в Сахаре аномально жаркая погода установилась над большей частью Европы. Прогнозы синоптиков неутешительны — жара сохранится как минимум до конца следующей недели. Ученые опасаются повторения прошлогодней ситуации. По оценкам Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal), аномальные температуры летом 2022 года унесли 61,7 тыс. жизней .

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Рекордные температуры фиксируются и в других регионах, в том числе в Китае и США. В Канаде экстремальная погода привела к усилению лесных пожаров.