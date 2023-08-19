Всемирная метеорологическая организация считает экстремальную жару новой нормой

Эксперт по климату Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО) Альваро Силва считает, что экстремальная жара в мире стала новой нормой. Так он прокомментировал то, что июль стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений и что в августе погода не станет лучше.

«Это новая норма, и она не является неожиданностью. Частота и интенсивность многих экстремальных явлений, таких как волны жары и обильные осадки, увеличились в последние десятилетия»,— сказал господин Силва (его слова приводит пресс-служа ВМО). По мнению эксперта, есть большая вероятность в том, что главной причиной изменения климата является деятельность человека.

Ряд метеослужб Европы выступили с предупреждением о сильной жаре на третьей неделе августа. ВМО в связи с этим заявила о необходимости следовать предупреждениям метеорологических и гидрологических служб для безопасности людей.

О температурных рекордах — в материале «Ъ» «Большая жара».

Леонид Уварчев