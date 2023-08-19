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Коммерсантъ FM
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Всемирная метеорологическая организация считает экстремальную жару новой нормой

Эксперт по климату Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО) Альваро Силва считает, что экстремальная жара в мире стала новой нормой. Так он прокомментировал то, что июль стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений и что в августе погода не станет лучше.

«Это новая норма, и она не является неожиданностью. Частота и интенсивность многих экстремальных явлений, таких как волны жары и обильные осадки, увеличились в последние десятилетия»,— сказал господин Силва (его слова приводит пресс-служа ВМО). По мнению эксперта, есть большая вероятность в том, что главной причиной изменения климата является деятельность человека.

Ряд метеослужб Европы выступили с предупреждением о сильной жаре на третьей неделе августа. ВМО в связи с этим заявила о необходимости следовать предупреждениям метеорологических и гидрологических служб для безопасности людей.

О температурных рекордах — в материале «Ъ» «Большая жара».

Леонид Уварчев

Фотогалерея

Как жители разных стран спасаются от аномальной жары

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Будапешт, Венгрия. Туристы охлаждаются с помощью городской системы туманообразования

Будапешт, Венгрия. Туристы охлаждаются с помощью городской системы туманообразования

Фото: Arpad Kurucz / Anadolu Agency / AFP

Сектор Газа. Мальчики играют в лагере для беженцев Аль-Шати

Сектор Газа. Мальчики играют в лагере для беженцев Аль-Шати

Фото: Majdi Fathi / NurPhoto / AFP

Тунис. Местные жители гуляют вблизи фонтанов

Тунис. Местные жители гуляют вблизи фонтанов

Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui

Мадрид, Испания. Жители рабочего района Вальекас обливают прохожих из окон во время традиционного фестиваля «Морское сражение»

Мадрид, Испания. Жители рабочего района Вальекас обливают прохожих из окон во время традиционного фестиваля «Морское сражение»

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura.

Пальма, Испания. Спасатели тушат лесные пожары, вспыхнувшие из-за жары

Пальма, Испания. Спасатели тушат лесные пожары, вспыхнувшие из-за жары

Фото: Reuters / Borja Suarez

Палермо, Италия. Посетители пляжа Монделло

Палермо, Италия. Посетители пляжа Монделло

Фото: Reuters / Igor Petyx

Токио, Япония. Местные жители и туристы спасаются от жары с помощью зонтиков

Токио, Япония. Местные жители и туристы спасаются от жары с помощью зонтиков

Фото: Kiichiro Sato / AP

Никосия, Кипр. Девушка скрывается от солнца под зонтиком

Никосия, Кипр. Девушка скрывается от солнца под зонтиком

Фото: Reuters / Yiannis Kourtoglou

Рим, Италия. На входе в Колизей специально для туристов работают вентиляторы

Рим, Италия. На входе в Колизей специально для туристов работают вентиляторы

Фото: Reuters / Remo Casilli

Хьюстон, США. Городская система охлаждения включена после предупреждения об аномальной жаре на юго-востоке Техаса

Хьюстон, США. Городская система охлаждения включена после предупреждения об аномальной жаре на юго-востоке Техаса

Фото: Reuters / Go Nakamura

Куварас, Греция. Пожарные пытаются остановить лесной пожар

Куварас, Греция. Пожарные пытаются остановить лесной пожар

Фото: Reuters / Stelios Misinas

Пальма, Испания. Местные жители наблюдают за лесными пожарами, распространившимися из-за жары и сильного ветра

Пальма, Испания. Местные жители наблюдают за лесными пожарами, распространившимися из-за жары и сильного ветра

Фото: Europa Press / AP

Хьюстон, США. Волонтеры раздают бездомным бутылки с холодной водой

Хьюстон, США. Волонтеры раздают бездомным бутылки с холодной водой

Фото: Reuters / Go Nakamura

Ватикан. Мальчик намочил свою кепку в фонтане в ожидании молитвы папы римского Франциска

Ватикан. Мальчик намочил свою кепку в фонтане в ожидании молитвы папы римского Франциска

Фото: Gregorio Borgia / AP

Бриг, Швейцария. Лесной пожар на склоне горы

Бриг, Швейцария. Лесной пожар на склоне горы

Фото: Reuters / Denis Balibouse

Туидсмьюир, Канада. Лесной пожар в национальном парке на территории Британской Колумбии

Туидсмьюир, Канада. Лесной пожар в национальном парке на территории Британской Колумбии

Фото: Reuters

Пекин, Китай. Китаец спасается от жары при помощи веера

Пекин, Китай. Китаец спасается от жары при помощи веера

Фото: Andy Wong / AP

Тунис. Голубь прячется от солнца в тени городской лавки

Тунис. Голубь прячется от солнца в тени городской лавки

Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui

Загреб, Хорватия. Посетитель парка охлаждает ноги в фонтане

Загреб, Хорватия. Посетитель парка охлаждает ноги в фонтане

Фото: Denis LOVROVIC / AFP

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Будапешт, Венгрия. Туристы охлаждаются с помощью городской системы туманообразования

Фото: Arpad Kurucz / Anadolu Agency / AFP

Сектор Газа. Мальчики играют в лагере для беженцев Аль-Шати

Фото: Majdi Fathi / NurPhoto / AFP

Тунис. Местные жители гуляют вблизи фонтанов

Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui

Мадрид, Испания. Жители рабочего района Вальекас обливают прохожих из окон во время традиционного фестиваля «Морское сражение»

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura.

Пальма, Испания. Спасатели тушат лесные пожары, вспыхнувшие из-за жары

Фото: Reuters / Borja Suarez

Палермо, Италия. Посетители пляжа Монделло

Фото: Reuters / Igor Petyx

Токио, Япония. Местные жители и туристы спасаются от жары с помощью зонтиков

Фото: Kiichiro Sato / AP

Никосия, Кипр. Девушка скрывается от солнца под зонтиком

Фото: Reuters / Yiannis Kourtoglou

Рим, Италия. На входе в Колизей специально для туристов работают вентиляторы

Фото: Reuters / Remo Casilli

Хьюстон, США. Городская система охлаждения включена после предупреждения об аномальной жаре на юго-востоке Техаса

Фото: Reuters / Go Nakamura

Куварас, Греция. Пожарные пытаются остановить лесной пожар

Фото: Reuters / Stelios Misinas

Пальма, Испания. Местные жители наблюдают за лесными пожарами, распространившимися из-за жары и сильного ветра

Фото: Europa Press / AP

Хьюстон, США. Волонтеры раздают бездомным бутылки с холодной водой

Фото: Reuters / Go Nakamura

Ватикан. Мальчик намочил свою кепку в фонтане в ожидании молитвы папы римского Франциска

Фото: Gregorio Borgia / AP

Бриг, Швейцария. Лесной пожар на склоне горы

Фото: Reuters / Denis Balibouse

Туидсмьюир, Канада. Лесной пожар в национальном парке на территории Британской Колумбии

Фото: Reuters

Пекин, Китай. Китаец спасается от жары при помощи веера

Фото: Andy Wong / AP

Тунис. Голубь прячется от солнца в тени городской лавки

Фото: Reuters / Jihed Abidellaoui

Загреб, Хорватия. Посетитель парка охлаждает ноги в фонтане

Фото: Denis LOVROVIC / AFP

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