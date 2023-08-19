СМИ: делегация ЭКОВАС потребовала от мятежников освободить президента Нигера

Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которая сейчас находится в столице Нигера, городе Ниамей, для переговоров с мятежниками, назвала освобождение свергнутого президента страны Мохамеда Базума в качестве приоритетного требования, сообщает источник Al Arabiya. Сейчас господин Базум заключен под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мохамед Базум

Фото: Bernd von Jutrczenka / Pool / Reuters Мохамед Базум

Фото: Bernd von Jutrczenka / Pool / Reuters

Источник AFP, близкий к ЭКОВАС, заявил, что делегация в ходе посещения Ниамея хочет передать мятежникам «твердое послание», а также лично встретиться с господином Базумом.

Al Arabiya сообщает, что сегодня, 19 августа, в Ниамее на стадионе генерала Сейни Кунче собираются толпы людей, поддерживающих мятежников. Военизированные объединения Нигера объявили о наборе добровольцев для защиты границ страны, утверждает телеканал. Сообщается, что из-за больших очередей на запись в добровольцы в центре Ниамея периодически происходят беспорядки.

Делегация ЭКОВАС прибыла в столицу Нигера сегодня, 19 августа. Сегодня также стало известно, что ЭКОВАС определило дату возможной военной интервенции в Нигер. Поддержавшие мятеж Буркина-Фасо и Мали, которые также входят в ЭКОВАС, разместили в Нигере свои боевые вертолеты.

В Нигере 26 июля произошел военный переворот, после которого ЭКОВАС начало готовить военную интервенцию в эту страну для возвращения законной власти. После свержения демократически избранного президента 28 июля новым лидером Нигера был объявлен генерал Абдурахман Чиани. 10 августа страны ЭКОВАС заявили о планах начать военную операцию в Нигере «как можно скорее».

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Эрдни Кагалтынов