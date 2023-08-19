Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СМИ: делегация ЭКОВАС потребовала от мятежников освободить президента Нигера

Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которая сейчас находится в столице Нигера, городе Ниамей, для переговоров с мятежниками, назвала освобождение свергнутого президента страны Мохамеда Базума в качестве приоритетного требования, сообщает источник Al Arabiya. Сейчас господин Базум заключен под стражу.

Мохамед Базум

Мохамед Базум

Фото: Bernd von Jutrczenka / Pool / Reuters

Мохамед Базум

Фото: Bernd von Jutrczenka / Pool / Reuters

Источник AFP, близкий к ЭКОВАС, заявил, что делегация в ходе посещения Ниамея хочет передать мятежникам «твердое послание», а также лично встретиться с господином Базумом.

Al Arabiya сообщает, что сегодня, 19 августа, в Ниамее на стадионе генерала Сейни Кунче собираются толпы людей, поддерживающих мятежников. Военизированные объединения Нигера объявили о наборе добровольцев для защиты границ страны, утверждает телеканал. Сообщается, что из-за больших очередей на запись в добровольцы в центре Ниамея периодически происходят беспорядки.

Делегация ЭКОВАС прибыла в столицу Нигера сегодня, 19 августа. Сегодня также стало известно, что ЭКОВАС определило дату возможной военной интервенции в Нигер. Поддержавшие мятеж Буркина-Фасо и Мали, которые также входят в ЭКОВАС, разместили в Нигере свои боевые вертолеты.

В Нигере 26 июля произошел военный переворот, после которого ЭКОВАС начало готовить военную интервенцию в эту страну для возвращения законной власти. После свержения демократически избранного президента 28 июля новым лидером Нигера был объявлен генерал Абдурахман Чиани. 10 августа страны ЭКОВАС заявили о планах начать военную операцию в Нигере «как можно скорее».

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Ни мира, ни войны».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...