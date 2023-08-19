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Коммерсантъ FM
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ЭКОВАС определило дату военной интервенции в Нигер

Начальники генштабов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) определили «День Д» — день начала военной операции в Нигере. Организация утверждает, что предпочтительным остается вариант дипломатического урегулирования. Для этого готовится миссия в Нигер для переговоров.

День Д — обозначение для начала военной операции.

«Мы готовы выступить в любой момент по приказу. День Д также определен, мы не будем его раскрывать»,— сказал комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель Фатау Мусах (цитата по Reuters).

Решение об интервенции ЭКОВАС объясняет тем, что военный переворот в Нигере — седьмой переворот за год в регионе за три года. «Решение заключается в том, что переворот в Нигере — это на один переворот больше для региона (чем он может перенести.— "Ъ"), и сейчас мы остановим его»,— объяснил позицию организации комиссар.

Военный переворот в Нигере произошел в конце июля. Мятежники утверждают, что в случае вторжения убьют сверженного президента Мохамеда Базума. Мали и Буркина-Фасо, где в прошлые годы также произошли перевороты, будут считать интервенцию в Нигер объявлением им войны.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Ни мира, ни войны».

Леонид Уварчев

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