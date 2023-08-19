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Коммерсантъ FM
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AFP: делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер

Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) прибыла в столицу Нигера Ниамей. Об этом сообщает AFP со ссылкой источники, близкие к организации и свергнутому президенту Нигера Мохамеду Базуму. Делегация ЭКОВАС рассчитывает провести переговоры с мятежниками.

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

В Нигере 26 июля произошел военный переворот, после которого ЭКОВАС начало готовить военную интервенцию в эту страну для возвращения законной власти. После свержения демократически избранного президента 28 июля новым лидером Нигера был объявлен генерал Абдурахман Чиани.

10 августа страны ЭКОВАС заявили о планах начать военную операцию в Нигере «как можно скорее». В ЭКОВАС входят 15 стран, однако членство четырех из них в организации приостановлено в связи с произошедшими там военными переворотами. Речь идет о Буркина-Фасо, Гвинее, Мали, а теперь и Нигере. Все эти страны являлись французскими колониями. На фоне планов интервенции ЭКОВАС власти Мали и Буркина-Фасо заявили, что будут считать вторжение объявлением им войны.

Сегодня, 19 августа, стало известно, что ЭКОВАС определило дату интервенции, а Буркина-Фасо и Мали разместили военные самолеты в Нигере.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Ни мира, ни войны».

Мария Федотова

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